TRON: Ares zapowiada się epicko! Jared Leto ucieka z cyfrowego świata w nowym zwiastunie [WIDEO]

Po długim oczekiwaniu fani science fiction mogą wreszcie zobaczyć pierwszy zwiastun filmu Tron: Ares, trzeciej odsłony kultowej serii zapoczątkowanej w 1982 roku. Nowa produkcja przeniesie nas ponownie do uniwersum, gdzie świat cyfrowy zderza się z rzeczywistością – i to dosłownie. W roli głównej występuje Jared Leto, który wciela się w Aresa – zaawansowany program komputerowy, który opuszcza wirtualny świat i pojawia się wśród ludzi.

Zwiastun pełen Tron Ares pełen akcji i efektów specjalnych

Opublikowany materiał wideo prezentuje imponujące sceny akcji – Ares przemierza miasto na legendarnym świetlnym motocyklu, ucieka przed siłami porządkowymi i staje twarzą w twarz z ogromnym cyfrowym strażnikiem. Zwiastun sugeruje, że produkcja będzie pełna dynamicznych sekwencji i widowiskowych efektów specjalnych, które są znakiem rozpoznawczym serii Tron.

Nowy reżyser, znani twórcy i oscarowa muzyka

Reżyserią Tron: Ares zajął się Joachim Rønning, znany z takich hitów jak Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara oraz Czarownica 2. Za zdjęcia odpowiada Jeff Cronenweth, współpracownik Davida Finchera przy takich filmach jak Podziemny krąg czy Zaginiona dziewczyna. W warstwie muzycznej usłyszymy duet Trenta Reznora i Atticusa Rossa z Nine Inch Nails, laureatów Oscara za ścieżkę dźwiękową do The Social Network. To połączenie zapowiada nie tylko wizualne, ale i dźwiękowe doświadczenie na najwyższym poziomie.

Imponująca obsada i powrót kultowej postaci

Oprócz Jareda Leto, w filmie zobaczymy Gretę Lee, Evana Petersa, Hasana Minhaja, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Camerona Monaghana i Gillian Anderson. Wielkim zaskoczeniem dla fanów serii będzie powrót Jeffa Bridgesa w roli Kevina Flynna – ikonicznego bohatera poprzednich odsłon. To właśnie jego postać w dużym stopniu ukształtowała to, czym dziś jest uniwersum Tron.

Premiera Tron: Ares zaplanowana na 2025 rok

Oficjalna premiera filmu Tron: Ares zapowiedziana została na 10 października 2025 roku, a produkcja trafi również do kin IMAX. Będzie to pierwsza od 15 lat pełnometrażowa odsłona tej marki – poprzednia część, Tron: Dziedzictwo, miała swoją premierę w 2010 roku.

Nowe wątki, nowe pytania – co przyniesie Tron: Ares?

Seria Tron od samego początku poruszała tematy związane z granicą między technologią a człowieczeństwem. Tron: Ares wydaje się rozwijać te wątki, stawiając pytania o to, co stanie się, gdy sztuczna inteligencja przeniknie do naszego świata. Czy ludzkość jest gotowa na konfrontację z cyfrową istotą, która myśli, czuje i działa niezależnie?

Zwiastun nie zdradza wszystkich kart, ale już teraz rozbudza apetyt fanów na kolejną podróż do cyfrowej rzeczywistości. Jedno jest pewne – Tron: Ares to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów science fiction nadchodzącego roku.

Źródło: Gamesradar.com, Pitchfork, EW.com