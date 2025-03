Genialny FPS dla fanów FEAR ponad 100 zł taniej. Gigantyczna promocja

Seria FEAR to już w zasadzie prawdziwa legenda, jedna z najpopularniejszych niegdyś marek FPS-ów, które zręcznie mieszały ze sobą nieustanną, szalenie brutalną akcję z horrorem i ciekawym lore wyjątkowego science-fiction. Na szczęście tak zręczne mieszanie gatunków i inspiracji nie jest wyłącznie domeną tych gier. Jest też przecież Trepang2, prawdziwy duchowy spadkobierca kultowej marki.

Strzelanie praktycznie bez przerwy i to w zwolnionym tempie? Jest. Wysoki poziom brutalności? Także. Horror science-fiction? Oczywiście! To i wiele innych rzeczy łączy FEAR z Trepang2 od wiele mówiącego studia Trepang Studios. Deweloperzy doskonale wiedzieli, co zachwyciło graczy przed laty i postanowili zaserwować to samo, ale w unowocześnionym wydaniu z kilkoma autorskimi pomysłami.

Kod na grę w wersji do aktywacji na platformę Steam kupicie więc za mniej niż 20 złotych. Analogicznie pełna cena gry na Instant-Gaming to 128 zł, czyli niemal 100 złotych drożej. Co ciekawe, nawet ponad 100 złotych więcej trzeba dopłacić, jeśli chcielibyście kupić tę grę bezpośrednio na Steam. Tam kosztuje 138,99 zł (ale obecnie w promocji za 69,49 zł). Oferta Instant-Gaming jest więc i tak najniższą obecnie dostępną, a fani FEAR nie powinni przejść obok niej obojętnie.

