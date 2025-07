Dwie kultowe gry w odświeżonej wersji od dzisiaj w Xbox Game Pass

Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem z początku bieżącego miesiąca, dziś – 11 lipca 2025 roku – katalog usługi Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass wzbogacił się o kolejną produkcję. Tym razem mamy do czynienia z dość długo wyczekiwanym powrotem jednej z kultowych, jak również jednej z najważniejszych serii gier sportowych. Na rynku, jak i właśnie w abonamencie zadebiutowało bowiem Tony Hawk’s Pro Skater 3+4.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny. Może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Premiera zestawu Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 w Xbox Game Pass

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 zadebiutowało na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch, a także Nintendo Switch 2. To kontynuacja remastera Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 z 2020 roku. W skład kolekcji wchodzą części pierwotnie wydane w 2001 i 2002 roku. Zostały one zmodernizowane pod względem grafiki, sterowania i zawartości.

W grach pojawiło się więcej skaterów, nowe parki, lepsza fizyka jazdy i zaktualizowana ścieżka dźwiękowa. Przy tym wszystkim zachowano oczywiście ducha oryginałów. Nowa wersja przynosi również zestaw osiągnięć. Co więcej, są one bardziej przystępne niż w przypadku poprzedniego remastera. Nie ma już bowiem wymogu zdobycia 100. poziomu kariery, co dla wielu graczy był po prostu zbyt dużym wyzwaniem.

Dodanie kompilacji Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 do Xbox Game Pass to kolejny mocny ruch ze strony Microsoftu. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż znajdujemy się w środku sezonu ogórkowego. Następny duży tytuł pojawi się w abonamencie już za kilka dni, a dokładnie 15 lipca. Wówczas subskrybenci otrzymają ponownie High On Life. Później z kolei Microsoft ogłosi drugą falę nowości.

