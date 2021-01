Tomb Raider i Skull Island. Powstaną seriale anime, które przygotuje Netflix i Legendary

Netflix i Legendary będą odpowiedzialne za seriale anime, oparte o marki: Tomb Raider i Skull Island.

Serial o Larze Croft ma stanowić kontynuację rebootu serii gier komputerowych, które ukazały się za sprawą studia Square Enix. Mowa o tytułach: Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider. Producentem wykonawczym zostanie Tasha Huo, który będzie odpowiedzialny również za scenariusz. Nie zdradzono żadnych szczegółów odnośnie daty premiery. Jeśli od anime wolicie produkcje aktorskie, to koniecznie zajrzyjcie tutaj.

W przypadku Skull Island, scenarzystą i producentem wykonawczym będzie Brian Duffield. Możecie go kojarzyć z pracy na takimi produkcjami jak: Zbuntowana, Niepokonana Jane czy Opiekunka. Historia zabierze nas na tajemniczą i niebezpieczną wyspę. Jest ona zamieszkała przez potwory, na ekranie na pewno nie zabraknie więc King Konga. Podobnie jak w przypadku widowiska traktującego o młodej pani archeolog, data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Anime Skull Island zrealizować ma studio Powerhouse Animation, które stworzyło świetny serial Castlevania. Mamy doczekać się epickiego widowiska, będącego nowym rozdziałem w uniwersum Legendary Monsterverse.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.