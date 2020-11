Tomb Raider Reloaded zapowiedziane! Fani będą rozczarowani

Zapowiedziano nową produkcję z Larą Croft w roli głównej – Tomb Raider Reloaded. Niestety, to nie jest gra, na którą czekają fani cyklu.

Fani Lary Croft nie otrzymali nowej, pełnoprawnej gry z panią archeolog w roli głównej od ponad dwóch lat. W sieci co jakiś czas pojawiają się plotki o nowej odsłonie cyklu, ale jak do tej pory nie zostały one potwierdzone. Square Enix ma jednak dla graczy niespodziankę, z której tylko nieliczni będą zadowoleni.

W sieci pojawił się zwiastun Tomb Raider Reloaded. Jeśli jednak myślicie, że to w końcu nowy reboot serii lub kontynuacja Shadow of the Tomb Raider, to mamy dla Was kiepskie wieści. Reloaded to darmowa gra akcji, która trafi na platformy mobilne. Premiera ma mieć miejsce w 2021 roku.

Teaser zdradza mały powrót do korzeni serii. Lara wygląda jak postać rodem z kreskówki, a na jej drodze nie staną już uzbrojeni po zęby najemnicy, a dinozaury, pająki i… kamienne golemy. Cóż, niektórzy tęsknili za pierwszymi Tomb Raiderami.

Za produkcję odpowiada Emerald City Games. Studio jest weteranem w tworzeniu gier mobilnych i ma na swoim koncie takie tytuły jak Stormblades, Lionheart Tactics i G.I. Joe: War on Cobra. Na jakość tytułu nie będziemy więc raczej mogli narzekać.

Mimo to gra spotkała się z dość niesprzyjającym odbiorem. Oceny i komentarze pod trailerem zdecydowanie nie zachwycają, ale jest to zrozumiałe. Fani liczyli na nową, pełnoprawną odsłonę przygód Lary.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.