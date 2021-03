Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy wyciekło do sieci. Chyba nie tego oczekiwałem

Sklep Microsoftu ujawnił istnienie Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy. Kolekcja nowych przygód słynnej Lary Croft ukaże się w tym miesiącu.

O nowej części serii Tomb Raider wiemy coraz więcej, ale nie zadebiutuje ona zbyt szybko. Square Enix daje słynnej pani archeolog trochę czasu na rozwój, ale fani Lary nie będą się nudzić. Jeśli ominęły Was najnowsze odsłony, to teraz będziecie mogli zgarnąć je w pełnym pakiecie.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy wyciekło do sieci

W sklepie Microsoftu pojawiło się tajemniczy pakiet przygód Lary Croft. Nazwano go Definitive Survivor Trilogy i okładka pokazuje, że zawiera on najnowsze trzy odsłony rebootów.

W zestawie otrzymujemy wersje Definitive Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider, a także wszystkie DLC do gier. Co ciekawe, data premiery jest bardzo nieodległa. Informacja w sklepie wskazywała, że pakiet zgarniemy już 18 marca.

Strona produktu zniknęła już ze strony internetowej. Możemy więc śmiało stwierdzić, że ktoś zaprezentował grę za wcześnie. Zapowiedź powinna ukazać się niedługo, lecz platformy docelowo budzą sporo wątpliwości. Pakiet może być sporym rozczarowaniem dla osób, które oczekują wielu nowości zmierzających do gier.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy najpewniej bez nowości na next-genach

Podejrzewam, że paczka trafi również na konsole nowej generacji. O ile zestaw ma wspierać HDR i rozdzielczość 4K, tak jego opis nie wspomina ani słowem o ewentualnych ulepszeniach na next-genach. Możemy więc przypuszczać, że Square po prostu udostępni kompletną przygodę zrebootowanej Lary bez większych niespodzianek.

Na więcej wieści musimy chwilkę poczekać. Wspomniana wyżej data premiery jest bardzo nieodległa i niewykluczone, ze zapowiedź pakietu zobaczymy już w ciągu najbliższych dni. Gdzieś z tyłu głowy nadal mam nadzieję, że Square trzyma w zanadrzu next-genowe nowości dla świetnej trylogii przygód Lary Croft.

Producent gry wspominał, że ten rok będzie wyjątkowy dla fanów serii. Mamy otrzymać wiele zapowiedzi związanych z uniwersum Lary i faktycznie, było ich już całkiem sporo. Szkoda, że póki co obyło się bez większych niespodzianek związanych bezpośrednio z pełnymi odsłonami cyklu. Do tej pory wspomniano jedynie o filmach animowanych i grze mobilnej, która delikatnie mówiąc nie budzi zbyt dużych oczekiwań.

Jeśli poszukujecie odświeżonych przygód Lary, to zerknijcie na ten remake Tomb Raider 2. Może i nie jest to oficjalne wydawnictwo Square Enix, ale prezentuje się ciekawiej od kolejnego pakietu bez większych usprawnień.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.