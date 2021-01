Remake Tomb Raider 2 na nowych ujęciach. Projekt fana robi wrażenie

Fanowski remake Tomb Raider 2 został zaprezentowany na nowych zrzutach ekranu. Fani Lary Croft zdecydowanie powinni mieć go na oku.

Seria Tomb Raider ma bardzo bogatą i sięgającą prawie trzy dekady wstecz historię. Słynna Lara Croft gości na ekranach graczy od wielu lat i stale przybywa jej nowych fanów.

Starsze odsłony serii nie zestarzały się jednak z gracją. Ich oprawa wizualna i mechaniki rozgrywki pozostawiają już wiele do życzenia i skutecznie zniechęcają fanów do sprawdzania początkowych przygód Lary Croft.

Jeden z fanów postanowił odtworzyć Tomb Raider 2 na silniku Unreal Engine 4. Projekt powstaje od 2017 roku i jest naprawdę imponujący. Póki co nie znamy jeszcze daty premiery pełnej wersji remake’u, ale raczej nie nastąpi ona zbyt szybko.

Jeśli chcecie sprawdzić, jak prezentuje się odświeżenie w akcji, to w tym miejscu znajdziecie wersję demonstracyjną. To krótki, bo ledwie godzinny fragment rozgrywki, ale da Wam pogląd na to, czego możemy spodziewać się w przyszłosci.

Warto wspomnieć, że Square Enix zgodziło się na powstanie remake’u Tomb Raider 2, jeśli projekt nie będzie w żaden sposób na siebie zarabiał. Nie musicie więc martwić się o to, że wydawca usunie remake z sieci.

Poniżej możecie zobaczyć grafikę zrzutów ekranu z odnowionego Tomb Raider 2. Jeśli chcecie być na bieżąco z postępami w projekcie, to obserwujcie media społecznościowe autora – Nicobass.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.