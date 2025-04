The Last of Us Part 3 – Naughty Dog zabiera głos

Coraz więcej osób zaczęło domagać się informacji na temat The Last of Us Part 3. Czy trzecia odsłona serii powstaje, a może to jedynie niepotwierdzone plotki? Głos w sprawie zabrali sami twórcy ze studia Naughty Dog. I nie są to wieści, które was ucieszą….

Co z The Last of Us Part 3? Naughty Dog odpowiada

Stało się – wiemy, co z trzecią odsłoną kultowej serii. Studio Naughty Dog oficjalnie potwierdziło, że trzecia część serii The Last of Us nie znajduje się obecnie w produkcji. Pomimo licznych spekulacji i plotek krążących w sieci, reżyser kreatywny Neil Druckmann uciął wszelkie domysły – gra nie tylko nie jest tworzona, ale nawet nie powstał żaden szkic scenariusza. Nie ma zatem mowy o jakiejkolwiek preprodukcji, szkicowaniu rozgrywki czy wymyślaniu mechanizmów. Tematu na ten moment zwyczajnie… nie ma.

W ostatnich latach seria The Last of Us doczekała się kilku odświeżonych wydań, jednak fani z nadzieją wypatrywali nowej odsłony. Oczekiwania były tym większe, że Naughty Dog słynie z rozbudowy swoich flagowych marek. Tymczasem studio skupia się obecnie w pełni na zupełnie nowym projekcie – Intergalactic: The Heretic Prophet, który ma zapoczątkować nową markę.

Fani gier od Naughty Dog mają zatem na co czekać. Intergalactic zapowiada się niezwykle klimatycznie. I wiecie co? Moim zdaniem to dobry ruch, że postanowiono postawić na nową markę. Jasne, lubię TLoU, ale w ostatnim czasie seria ta (mimo ledwie dwóch odsłon) była aż za nadto eksploatowana. Remastery, remake’i… Ile można? Czas na powiew świeżości.

