Gra z uwielbianymi bohaterami debiutuje na PS4/PS5. Dlatego płatne DLC pobierzecie za darmo

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate z darmowym DLC Casey Jones & The Junkyard Jam na PS4/PS5. Oferta tylko do 3 czerwca!

W związku z premierą TMNT: Splintered Fate właściciele PS4 i PS5 mogą od dziś do 3 czerwca pobrać za darmo zestaw Casey Jones & The Junkyard Jam. Po tym terminie dodatek wróci do pełnej ceny, więc warto go dodać do swojej biblioteki już teraz.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate debiutuje na PlayStation

DLC wprowadza do gry nowego bohatera – legendarną postać Casey Jonesa, uzbrojoną w charakterystyczny kij hokejowy i nowy atak dystansowy Slapshot. Dzięki temu można rozbudować drużynę o walecznego sprzymierzeńca. Wyróżnia się większą siłą ciosu i możliwością zadawania obrażeń wrogom z dystansu.

Dodatek otwiera też zupełnie nową lokację. To opanowane przez Punk Frogs złomowisko, gdzie trzeba stawić czoła mechanikowi Gigi oraz potężnemu bossowi Junkinatorowi. To świeże wyzwanie wzbogaca fabułę i oferuje unikalne ustawienia areny, pełne pułapek i skrótów, które zmieniają dotychczasowe strategie walki.

Aby odebrać DLC, wystarczy wejść na PlayStation Store na swojej konsoli, wyszukać Casey Jones & The Junkyard Jam i przypisać dodatek do konta – cena przy kasie powinna wynieść 0 zł. Możecie też skorzystać z linka powyżej. Po pobraniu Casey Jones i złomowisko zostaną na zawsze w waszej kolekcji, nawet gdy oferta wygaśnie.

Źródło: PS Store