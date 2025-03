Wiosenna wyprzedaż w PS Store. Limitowana okazja dla graczy PS Plus

Tanie gry PlayStation! Nadal trwa wyprzedaż „MEGA Marzec” w PS Store, ale już teraz rozpoczął się wcześniejszy dostęp do wiosennej wyprzedaży. Na razie tylko dla posiadaczy PS Plus!

Tanie gry PlayStation kupicie w będącej na półmetku wyprzedaży marcowej w PS Store. Przeceniono morze produkcji, w tym kilka naprawdę wielkich hitów. Jeśli to nadal dla Was za mało, to co powiecie na wcześniejszy dostęp do wyprzedaży z okazji początku wiosny? Oferta obowiązuje tylko dla graczy posiadających wykupiony abonament PS Plus. Warto więc rozważyć kupno go taniej.

Wiosenna wyprzedaż w PS Store. Tanie gry PlayStation

Już od teraz wszyscy członkowie subskrypcji mogą cieszyć się wcześniejszym dostępem do limitowanych ofert z okazji wiosennej wyprzedaży. Sony obiecuje, że okazja ta potrwa do 25 marca, po czym reszta graczy będzie mogła korzystać z obniżek – nawet tych, którzy Plusa nie mają. Zresztą, wtedy najpewniej pojawi się również więcej ofert. Obecnie przeceniono „tylko” 190 gier lub dodatków.

Abyście jednak nie musieli ślęczeć na PS Store, wybraliśmy dla Was kilka najciekawszych ofert dostępnych już teraz. Oczywiście i tak zachęcam do sprawdzenia głównej strony promocji i zobaczenia, czy może nie przeceniono czegoś, co akurat macie na listach życzeń. Być może właśnie będziecie mogli kupić ten jeden, upragniony od dawna tytuł.

To i tak tylko przedsmak tego, co czeka wszystkich na pełnej wyprzedaży, gdy ta rozpocznie się właśnie 25 marca 2025 roku.

