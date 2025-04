Stygian: The Outer Gods najtaniej | Newsy - PlanetaGracza

Stygian: The Outer Gods to jedna z najświeższych i najciekawszych gier, które trafiły do wczesnego dostępu na Steam. Jak zgarnąć ją taniej?

Stygian: Outer Gods to świeżutka premiera, która mimo klasycznych problemów wczesnego dostępu, kusi. Szczególnie fanów Lovecrafta, horrorów i nietuzinkowych survivali, bo mamy tu połączenie tego wszystkiego. Zresztą, gier czerpiących z mitologii samotnika z Providence jest mnóstwo, ale niewiele aż tak ambitnych. Dzięki promocji na Instant Gaming można ją zgarnąć za około 55 zł, co stanowi 42% zniżki względem standardowej ceny. To świetna okazja, by zanurzyć się w ten lovecraftowski świat pełen tajemnic i niebezpieczeństw.

Gdzie kupić Stygian: The Outer Gods najtaniej?

Dzięki Instant Gaming Stygian: The Outer Gods możecie zgarnąć za około 50,20 zł, czyli mniej niż docelowe 88,49 zł na Steam (choć teraz w czasowej promocji). Kupujecie klucz, aktywujecie go na Steam i tyle – gra jest Wasza, a oszczędność jeszcze większa!

W Stygian: Outer Gods wcielamy się w najemnika, który wraz z tajemniczą dziewczyną trafia do mgłą spowitego Kingsport. Po katastrofie morskiej szybko okazuje się, że to dopiero początek koszmaru. Gra łączy elementy survival horroru i RPG, stawiając na eksplorację, rozwiązywanie zagadek i walkę o przetrwanie w świecie, gdzie każda decyzja ma znaczenie. Wybory wpłyną nie tylko na przebieg historii, ale także na stan psychiczny bohatera. ​A przynajmniej to wszystko obiecują twórcy w opisie swojego tytułu. Jak dla mnie – bomba, choć podchodzę ostrożnie, wszak to wczesny dostęp.

Warto pamiętać, że gra jest w fazie Early Access, a twórcy planują podnieść jej cenę w przyszłości. Obecna promocja to więc idealny moment, by dołączyć do społeczności graczy i na własnej skórze doświadczyć grozy Stygian: Outer Gods. Jeśli jesteś fanem mrocznych opowieści i nie boisz się stawić czoła nieznanemu, ten tytuł najpewniej przypadnie Ci do gustu. Należy jednak pamiętać o problemach. Gracze wymieniają słabą optymalizację, sporo bugów i problemy z balansem rozgrywki. Nie jest to jednak nic, czego nie dałoby rady naprawić w przyszłych aktualizacjach.

