Stellar Blade z Denuvo działa… lepiej? Twórcy zaskakują graczy

W świecie PC-towych graczy słowo „Denuvo” zwykle wywołuje grymas na twarzy. Przez lata zabezpieczenie DRM zyskało reputację narzędzia, które bardziej szkodzi niż pomaga – spowalnia gry, zużywa zasoby, a przy tym i tak często nie powstrzymuje piractwa. Tym większe zdziwienie wywołała najnowsza deklaracja twórców Stellar Blade. Według studia Shift Up, gra działa lepiej z Denuvo niż bez niego. I mają na to dowody.

Stellar Blade na PC i antypirackie zabezpieczenia

Na oficjalnym koncie Stellar Blade w serwisie X (dawniej Twitter), zespół opublikował porównanie wersji gry z włączonym i wyłączonym Denuvo. Wynik? Średnia liczba klatek na sekundę pozostała identyczna – 59,9 FPS w obu przypadkach. Ale to, co robi największe wrażenie, to minimum FPS, które wzrosło o całe 10 klatek przy aktywnym DRM – z 48,6 do 58,2. Dodatkowo poprawiły się też tzw. 1% lows, czyli wartości, które pokazują jak gra radzi sobie w najbardziej wymagających momentach. Zwykle właśnie tam Denuvo „dusi” silnik. Tym razem – odwrotnie.

„Zabezpieczenie zostało dostrojone tak, by utrzymać stabilność i poprawić najniższe wartości FPS. To efekt wielu tygodni optymalizacji” – informuje Shift Up.

To być może pierwszy raz, gdy twórcy gry otwarcie pokazują, że DRM nie tylko nie szkodzi, ale może wręcz poprawić płynność. Nawet producent Denuvo, firma Irdeto, rzadko decyduje się na tak konkretne benchmarki. A jednak to właśnie studio z Korei Południowej zdecydowało się pójść pod prąd i stanąć w obronie narzędzia, które większość graczy chciałaby widzieć wyłącznie na czarnej liście.

Shift Up już wcześniej zebrało pochwały za znakomitą optymalizację na PS5. Teraz wygląda na to, że podobny poziom dopracowania trafi też do wersji PC – mimo że start nie należał do najłatwiejszych. Port gry wywołał sporo kontrowersji przez blokady regionalne i obecność właśnie Denuvo, co u części graczy wywołało naturalny opór. Ale jeśli wyniki z benchmarków się potwierdzą, Stellar Blade może okazać się pierwszą grą w historii, w której Denuvo poprawia wrażenia z gry, zamiast je pogarszać. I to byłoby naprawdę coś nowego w dyskusji o DRM.

Źródło: tech4gamers.com