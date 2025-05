Długo wyczekiwana przez graczy pecetowych, widowiskowa gra akcji Stellar Blade od studia Shift Up, zadebiutuje na PC 11 czerwca 2025 roku. Twórcy właśnie ujawnili oficjalne wymagania sprzętowe oraz potwierdzili, że wersja na komputery osobiste będzie zabezpieczona kontrowersyjnym systemem Denuvo. Dla jednych to standard, dla innych — spory minus.

Znamy wymagania sprzętowe Stellar Blade na PC

Stellar Blade to produkcja oparta na Unreal Engine 4, ale twórcy zadbali o to, by wersja na PC w pełni wykorzystała potencjał nowoczesnego sprzętu. Gra już na premierę zaoferuje wsparcie dla NVIDIA DLSS 4 z Multi-Frame Generation, AMD FSR 3.0, a także tryb z nieograniczoną liczbą klatek na sekundę. To dobra wiadomość dla entuzjastów wydajności — choć niestety, brak wzmianki o wsparciu dla Intel XeSS może rozczarować część użytkowników.

Do tego dochodzi obsługa monitorów ultrapanoramicznych, pełne paczki językowe (angielski, japoński, chiński), oraz ładnie zoptymalizowany rozmiar gry — 75 GB na dysku, co dziś wypada całkiem rozsądnie. W minimalnych wymaganiach dopuszczono nawet instalację na HDD (choć SSD jest zalecany), natomiast w konfiguracji rekomendowanej SSD będzie już koniecznością.

Wymagania sprzętowe Stellar Blade — jaki PC da radę?

Minimalne (1080p, ustawienia niskie, 60 FPS):

System : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Procesor : Intel Core i5-7600k / AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i5-7600k / AMD Ryzen 5 1600X RAM : 16 GB

: 16 GB Karta graficzna : NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 580 8GB

: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 580 8GB Dysk: 75 GB (HDD wspierany, SSD zalecany)

Rekomendowane (1440p, ustawienia średnie, 60 FPS):

System : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Procesor : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X RAM : 16 GB

: 16 GB Karta graficzna : NVIDIA RTX 2060 SUPER / AMD RX 5700 XT

: NVIDIA RTX 2060 SUPER / AMD RX 5700 XT Dysk: 75 GB (SSD wymagany)

Na razie brak danych dla rozdzielczości 4K i ustawień ultra, ale możliwe, że te pojawią się w osobnym komunikacie przed premierą.

Zobacz też: Polskie gry z lat 90. Kolejna porcja klasyków, które musisz poznać

Potwierdzenie obecności Denuvo nie zaskoczyło, ale też nie ucieszyło graczy. System zabezpieczający przed piractwem od lat budzi kontrowersje, zwłaszcza wśród użytkowników, którzy obawiają się spadków wydajności i ograniczeń przy użytkowaniu offline. Choć Sony regularnie stosuje to zabezpieczenie w swoich portach, społeczność PC nie raz pokazała, że nie przechodzi nad Denuvo obojętnie.

Źródło: dsogaming.com