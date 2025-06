Demo Stellar Blade rządzi na Steam. Popularnością przebija nawet całe gry

Demo hitu od koreańskiego studia Shift Up odnotowało imponujący wynik 26 443 graczy jednocześnie. To więcej niż niektóre duże premiery, w tym Indiana Jones and the Great Circle. Co więcej, to liczba zaledwie z pierwszych dni obecności gry na platformie Valve.

Demo, które wygląda i działa jak marzenie

Zaskakujące? Może trochę, biorąc pod uwagę, że wersja na PS5 jest dostępna od dawna. Ale zainteresowanie pecetowców mówi samo za siebie. Mimo że to tylko demo, ludzie rzucili się na nie z ciekawością, a potem zostali… bo działa dobrze. I to nie tylko na mocnych maszynach! Stellar Blade śmiga nawet na Steam Decku, co doceni każdy fan mobilnego grania.

W dobie zabugowanych premier i kiepskich portów, Stellar Blade na PC wypada jak powiew świeżości. Według reakcji graczy (których aż 91% ocenia demo pozytywnie) gra jest nie tylko efektowna, ale też świetnie zoptymalizowana. Żadnych zgrzytów, żadnych spadków płynności, tylko dynamiczna akcja i soczysta grafika napędzana Unreal Engine 4.

Twórcy nie marnują czasu. Razem z Sony pracują nad tym, by gra była dostępna globalnie. Początkowo w wielu regionach tytuł nie mógł zostać zakupiony z powodu restrykcji wydawcy, ale problem powoli znika. Teraz preordery dostępne są już w ponad 250 krajach, więc jest duża szansa, że nikt nie zostanie pominięty.

Pełna wersja trafi na PC już 11 czerwca. A jeśli ktoś jeszcze się waha, warto sprawdzić demo – nie tylko dlatego, że jest darmowe, ale dlatego, że naprawdę robi robotę.

Źródło: PushSquare