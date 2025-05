Za darmo na Steam wiele prezentów, w tym atrakcje z najnowszego DOOM-a

Steam rozdaje darmowe dodatki do profilu: na Festiwalu Zbierania Stworów i podczas streamu DOOM: The Dark Ages można zgarnąć szereg prezentów!

Steam oferuje prezenty, które naprawdę warto odebrać. Dzięki Festiwalowi Zbierania Stworów każdy użytkownik może dodać do profilu trzy nowe elementy, a przy okazji streamu DOOM: The Dark Ages zgarnąć zestaw około 7-9 dodatkowych gadżetów. To świetna okazja, by odświeżyć wygląd swojego konta i wyróżnić się wśród znajomych.

Jak zdobyć animowane dodatki do profilu Steam?

W Festiwalu Zbierania Stworów do odbioru czekają: animowany awatar, animowana ramka oraz animowana naklejka. Wszystkie trzy przedmioty można odebrać jednym kliknięciem. Nie kosztują ani grosza prawdziwej gotówki, ani nawet tej cyfrowej, a po dodaniu na profil trafiają do biblioteki na stałe. Ponadto każdy z elementów ma unikalny design inspirowany fantastycznym klimatem stworów, więc pasuje do wielu stylów.

Podczas streamu DOOM: The Dark Ages można dostać jeszcze więcej. Wystarczy obejrzeć przynajmniej dziesięć minut transmisji oficjalnego wydarzenia, żeby w ekwipunku pojawiły się: trzy animowane awatary, cztery animowane naklejki, jedna ramka awatara oraz mini-tło profilu. Czas oglądania liczony jest łącznie, więc przerwy nie przerywają licznika. Po skończonym streamie wszystkie przedmioty trafiają automatycznie do twojego konta, gotowe do wykorzystania.

Warto zwrócić uwagę, że obie akcje są ograniczone czasowo. Festiwal Zbierania Stworów potrwa tylko kilka dni, a stream DOOM: The Dark Ages dostępny jest tak naprawdę tylko teraz. Dlatego lepiej nie odkładać odbioru na później – animowane dodatki potrafią ożywić profil i dodać mu indywidualnego charakteru. Jeśli więc masz chwilę wolnego, połącz przyjemne z pożytecznym i zgarnij wszystko, co Steam rozdaje za darmo.

Źródło: Reddit / Steam