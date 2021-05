Steam – jak grać online na jednej kopii ze znajomymi

Chcesz pograć ze znajomym w FIFĘ 21 lub inne gry kooperacyjne? Nie musisz robić imprezy w domu ani kupować drugiej kopii gry. Skorzystaj z opcji Steam Remote Play Together.

Gry kooperacyjne lub do kameralnej rywalizacji to świetna alternatywa dla tradycyjnego modelu rozgrywki. Wówczas możemy wspólnie przeżywać emocje, mocniej wczuć się w sytuacje wyświetlane na ekranie, pogadać i w zacnym gronie wrzucić coś na ruszt. Gier do takiej zabawy nie brakuje – Mortal Kombat 11, Cuphead, FIFA 21, Resident Evil 6, seria Trine, Gears 5… Każda z wymienionych oferuje dedykowany tryb lokalny dla 2-4 osób, więc wystarczy sprosić na domówkę znajomych, rodzinę i rozpętać sąsiadom piekło. A co, jeśli towarzystwo się porozjeżdżało po świecie i zostaliśmy sam na sam ze swoim padem? Można jeszcze z nimi pograć online, ale wszyscy muszą mieć mocną konfigurację PC i gry. Przy takich wydatkach ekipa może się wykruszyć.

Całe szczęście na wszelkie niedogodności mamy jedno, proste rozwiązanie. Jest nim Steam Remote Play Together. Dzięki nowej funkcji na gamingowej platformie nie musimy siedzieć na jednej kanapie. Ba, wystarczy nawet jedna kopia gry do wspólnego melanżu. Pasuje? No oby, bo taniej i łatwiej już nie będzie.

Jak działa Steam Remote Play Together?

Wyobraźcie sobie, że zarządzacie ogromnym serwerem z grami i każdy, kto otrzymał od Was zaproszenie, może się z nim połączyć. Tak mniej więcej wygląda architektura działania Steam Remote Play Together. Jedna osoba kupuje gry, ma komputer odpowiadający wymaganiom sprzętowym wybranej produkcji i dla reszty podłączonych graczy streamuje rozgrywkę. Należy podkreślić, że dotyczy to wyłącznie gier z trybem wieloosobowym w wersji lokalnej. To może być tryb kooperacji ze współdzielonym widokiem lub klasyczne co-op online.

Graczom podłączającym się do streama tak naprawdę wystarczy najzwyklejszy PC. Aczkolwiek nie da się obejść wymagań względem łącza internetowego. W tym przypadku host jak i goście powinni korzystać z szerokopasmowego internetu o przepustowości 10-30 MB, gdzie dla niskich opóźnień i wysokiej rozdzielczości streama (1080p) wymagana jest górna granica transferu. I rzecz oczywista, zainteresowani takim graniem muszą zainstalować na komputerze, laptopie lub urządzeniu z systemem Android/iOS aplikację Steam.

Steam Remote Play Together – instrukcja krok po kroku

Nie obawiajcie się instrukcji obsługi rodem z książeczki do ekspresu ciśnieniowego z kilkudziesięcioma opcjami spieniania mleka, czyszczenia filtra, etc. Niektórzy z Was nie będą musieli mieć choćby otwartych oczu, aby zrobić wszystko jak należy. Zanim jednak przymkniesz powieki, uruchom aplikację Steam, zaloguj się i sprawdź jakość połączenia internetowego.

Pierwsze co wypada zrobić, to uruchomić wybraną grę z biblioteki. Z reguły system Steam od razu wykrywa, czy jest dostępny lokalny tryb multiplayer i natychmiast odblokowuje możliwość zaproszenia innych do gry, ale nie zawsze. Dlatego najlepiej tuż po uruchomieniu przejść w menu przez wszystkie okienka w ramach tworzenia pokoju do gry lokalnej. Dopiero wtedy, gdy wyświetli się ekran z lobby, host może otworzyć nakładkę Steam (standardowo Shift + TAB). Z listy znajomych należy wskazać osobę/y i za pomocą funkcji z rozwijanego menu kliknąć ZAPROŚ DO GRY.

Jeśli nie widzisz opcji z poniższego screena, to prawdopodobnie wraz z pozostałymi graczami popełniliście jeden z 3 popularnych błędów. Gra nie ma wbudowanego trybu do lokalnej rozgrywki, konto hosta na Steamie jest prywatne lub host i goście mają status niedostępny/niewidoczny. Przed próbami połączenia upewnijcie się, że wskazane błędy Was nie dotyczą.

Po naciśnięciu ZAPROŚ DO GRY możesz zamknąć nakładkę tym samym skrótem klawiszowym. W tym czasie Twój znajomy otrzyma powiadomienie w oknie czatu o propozycji podłączenia się do streama. Po zaakceptowaniu zaproszenia powinien zobaczyć na ekranie charakterystyczny symbol Valve i po chwili ujrzy menu gry.

W zależności od produkcji i trybu gry „gość” będzie mógł aktywować się w lobby, a tam host zakończy proces tworzenia serwera i wystartuje grę. Przykładowo w MK11 drugi gracz przed rozpoczęciem gry może wybrać sobie np. postać, więc musi użyć przycisku akcji, aby uruchomić drugi znacznik PLAYER 2.

Steam – jak grać online na jednej kopii?

W grach polegających na kolejkowaniu ruchu graczy (generalnie w turówkach) kontroler hosta jest jakby współdzielony. Nie zalecam w tego typu produkcjach naciskania czegokolwiek podczas rozgrywki. No chyba że graczowi z aktywną kolejką ruchu chcecie zrobić na złość. W pozostałych gatunkach gier każda osoba cały czas decyduje o swoim ruchu.

Na koniec przypomnę, że goście nie koniecznie muszą podłączać się do gry używając komputera. Obraz z rozgrywki jest streamowany od hosta, toteż osoby podłączające się mogą grać dotykowo przez smartfon lub tablet z systemem Android, iOS. Jednakże dla wygody sterowania bez akcesoriów, jak pad, myszka, nie obejdzie się. Również obowiązkowo trzeba zainstalować dodatkowe oprogramowanie, czyli Steam Chat oraz Steam Link.

W przypadku streamowania gier na Steam współdzielony jest tylko obraz z gry i kontrolery. Natomiast Wasze dane konta oraz widok przestrzeni systemowej są zablokowane dla trzecich użytkowników. Po naciśnięciu klawisza WINDOWS lub zminimalizowaniu ekranu znajomy nie zobaczy Waszego pulpitu. Tak więc możecie bez obaw grać z każdym graczem, który celowo lub przez przypadek trafił na listę znajomych.

Grzegorz Rosa Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry… Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry…