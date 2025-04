Premiera gry za darmo. Przeżyj w brutalnym reality show

Jeśli przejrzeliście wszystkie polecane ostatnio gry za darmo i zerknęliście również na wybrane 53 najlepsze premiery free to play z kwietnia, a jeszcze Wam mało, zerknijcie na dzisiejszą nowość ze Steam.

Premiera kolejnej ciekawej gry za darmo na Steam

Gra MASTERMIND zadebiutowała dziś, 23 kwietnia 2025 roku, na platformie Steam. To „strategiczna” strzelanka FPS, która rzuca nas w wir brutalnych wyzwań, gdzie liczy się każda decyzja, każdy przedmiot i każda sekunda.

Trafiamy do mrocznego show prowadzonego przez tajemniczego Masterminda. Skoro tu jesteśmy, oznacza to, że staliśmy się jednym z jego pionków. Teraz musimy przetrwać falę wrogów, zaskakujących śmiertelnych pułapek, a to wszystko pod presją nieustannie kurczącego się czasu. Czy zostaniesz gwiazdą programu, czy kolejnym pożywieniem dla świń – to zależy tylko od Ciebie!

MASTERMIND – pobierz grę za darmo na Steam

MASTERMIND łączy w sobie elementy strategii przetrwania z zarządzaniem zasobami i czasem. Zbieramy zapasy, tworzymy pułapki i planujemy każdy ruch. Losowo generowane mapy i układy zagrożeń sprawiają, że każda rozgrywka to nowe wyzwanie.

Najważniejsze funkcje gry:

Losowość rozgrywki – za każdym razem inny układ mapy, pułapek i nagród.

– za każdym razem inny układ mapy, pułapek i nagród. Twórz własną trasę – omijaj przeszkody i przechytrz przeciwników.

– omijaj przeszkody i przechytrz przeciwników. Zbieraj zasoby – każdy znaleziony przedmiot może uratować ci życie.

– każdy znaleziony przedmiot może uratować ci życie. Zastawiaj pułapki – broń się sprytem… lub zgiń przez własną nieostrożność.

– broń się sprytem… lub zgiń przez własną nieostrożność. Ulepszaj swoją postać – zdobywaj kupony i rozwijaj swoje umiejętności.

Źródło: Steam