Sam w domu? Nie tym razem! Nowy horror za darmo na Steam

Kto lubi grozę, niech spojrzy na świeżą niezależną premierę na Steam. Ta gra za darmo, to pierwszy odcinek większej serii, zatytułowany Intrusion. Dostajemy krótką, lecz emocjonującą przygodę z perspektywy pierwszej osoby, która przenosi nas w skórę 15-letniego Davida Hopstera, nastolatka pozostawionego samego w domu na weekend.

Nowa gra za darmo na Steam. Zostaniesz sam w domu?

Rozpoczynając trwającą około pół godziny zabawę z Terrors to Unveil – Intrusion, nic nie zapowiada katastrofy. David został sam w domu, lecz zwykły, spokojny dzień w samotności szybko zmienia się w spiralę dziwnych i niepokojących wydarzeń.

Terrors to Unveil – Intrusion to produkcja niezależnego studia Psycho, która stawia na klimat, eksplorację i narrację. Gracz porusza się po fotorealistycznym otoczeniu w stylu VHS, prowadzi rozmowy z napotkanymi postaciami i odkrywa, że rodzinny dom skrywa więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać. Tytuł oferuje dwa możliwe zakończenia, zależne od decyzji podejmowanych podczas gry.

Rozgrywka ma charakter narracyjnego „walking simulatora”, ale to, co wyróżnia ten tytuł, to mocno zarysowana atmosfera grozy i psychologicznego napięcia. Twórcy zapowiadają, że to dopiero początek serii, a kolejne epizody mają się pojawić wkrótce, kontynuując mroczne historie tych, którzy przeżyli spotkanie z niewytłumaczalnym.

Terrors to Unveil – Intrusion – pobierz grę za darmo na Steam

Jeśli chcecie zobaczyć jak wygląda rozgrywka, możecie spojrzeć na poniższy gameplay z nowej “darmoszki”:

