Ta gra za darmo z wrednym krukiem to mieszanka skradanki i humoru

Oto nowa gra za darmo, pełna akcji, skradania i… wiewiórek, które próbują dorwać się do naszych kruczych zapasów. Wyróżnia się kolorową, pełną życia oprawą wizualną i lekko absurdalnym, humorystycznym stylem. Pobierajcie zatem za free i walczcie o swoje żarcie!

Nowość na Steam. Gra za darmo z krukiem i armią wiewiórek

W Scare Crow naszym celem jest obrona karmników przed zorganizowaną armią sierżanta Squeaka, czyli przywódcy wiewiórek, które zamierzają przejąć nasze zapasy ptasiego pokarmu. Klucz do sukcesu? Przebiegłość, spryt i odrobina złośliwego humoru.

My wcielamy się w kruka i musimy zrobić wszystko, by przepędzić intruzów. Gracz wykorzystuje klasyczne sztuczki, czyli może ukrywać się w krzakach, zastawiać pułapki i wyskakiwać znienacka, by wystraszyć wiewiórki i zmusić je do ucieczki. Każde przestraszone stworzonko to jedno zwycięstwo bliżej całkowitej dominacji nad podwórkiem.

Rozgrywka opiera się na kombinowaniu z dostępnymi narzędziami. Można rzucać żołędzie, by odciągnąć przeciwników z ich trasy, a następnie zastawić na nich zabawne zasadzki. Tutaj mamy kilka opcji, od piaskownic i uli po balony. Wybór należy do gracza: może działać po cichu, działać siłowo, albo po prostu zaskakiwać wiewiórki tam, gdzie najmniej się tego spodziewają.

Źródło: Steam