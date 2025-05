Gra za darmo jak Mario i Donkey Kong w jednym. Przypomni czasy Pegasusa

Na Steam zadebiutowała nowa gra za darmo, która od razu przypomina czasy Pegasusa, czyli popularnej niegdyś w Polsce podróbki kultowego NES-a. To platformówka 2D w stylu retro, pełna humoru, wyzwań i absurdalnych przeciwników.

Kto z nostalgią wspomina gamingowe lata 80. i 90., kiedy to bawiliśmy się przy konsolach NES (albo Pegasus), niech spojrzy na świeżutką premierę ze Steam. Nowa gra za darmo z miejsca kojarzy się z takimi seriami jak Donkey Kong oraz Mario Bros. I słusznie, ponieważ opisywane tutaj FOREMAN FRENZY! czerpie pełnymi garściami z dorobku złotego wieku 8-bitowych maszyn.

Nowa gra za darmo przypomni czasy dzieciństwa

Odpalając FOREMAN FRENZY! wcielimy się w majstra budowy, który staje przed nietypowym zadaniem. Musi bowiem odzyskać pięć zgubionych lunchów należących do członków ekipy budowlanej.

Każdy z dziewięciu poziomów to osobne wyzwanie, zaprojektowane tak, aby maksymalnie przetestować nasz refleks oraz zdolności. Po drodze trzeba unikać pułapek, przeskakiwać przeszkody i radzić sobie z przeciwnikami, a są nimi zmutowane, wściekłe posiłki.

FOREMAN FRENZY! stawia na dynamiczną, intensywną rozgrywkę z klasyczną mechaniką platformową. Sterowanie jest intuicyjne, ale wymagające, zatem jeden błąd może zakończyć się koniecznością powtórzenia całego poziomu. Gra jest swoistym hołdem dla klasycznych platformówek, więc jeśli chcesz wrócić do czasów młodości, powinieneś się w niej odnaleźć.

FOREMAN FRENZY! – pobierz grę za darmo na Steam

Zerknijcie na trailer premierowy gry. Został on ciepło przyjęty przez społeczność retro graczy. Komentarze pod filmem prezentującym FOREMAN FRENZY! są wyraźnie pozytywne i pełne entuzjazmu. Użytkownicy YT porównują grę do klasyków takich jak Donkey Kong, Mario Bros, Wrecking Crew, czy BurgerTime, a nawet współczesnego Pizza Tower, co sugeruje, że gra trafia w gusta fanów retro platformówek. Użytkownicy doceniają jej styl arcade i unikalną atmosferę. Niektórzy już planują nawet modowanie gry, inni chwalą muzykę i ogólną estetykę.

