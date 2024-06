Steam Deck najtańszy w historii. To najlepszy moment na zakup konsoli

Steam Deck to jedna z najlepszych konsol przenośnych i maszynek do grania w gry pecetowe. Sprzęt Valve nigdy nie był przesadnie drogi, ale najnowsza promocja to okazja stulecia. Konsola w wersji z ekranem LCD jest obecnie najtańsza w historii. Co ważne, wyprzedaż jest dostępna na oficjalnej stronie, a nie u żadnych pośredników.