Trylogia STALKER w drodze na PS5? Natywne wydanie może być całkowicie darmowe

Trylogia STALKER: Legends of the Zone może doczekać się ulepszonej wersji na PS5. Tak sugeruje nowy wpis w koreańskiej bazie ocen wiekowych, który zdradza też nazwę zestawu i możliwy kierunek, w jakim zmierzają twórcy.

Choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone przez GSC Game World, wiele wskazuje na to, że trylogia kultowej serii STALKER pojawi się w odświeżonej formie na PlayStation 5. Na to przynajmniej wskazuje świeża klasyfikacja “STALKER: Legends of the Zone Trilogy – PS5 Upgrade” w południowokoreańskim systemie oceny gier.

STALKER wraca do Zony w lepszej jakości

Trylogia STALKER-a to zestaw brutalnych, niepokojących strzelanek z otwartym światem, które przez lata zdobyły status kultowych. Akcja osadzona w alternatywnej, postapokaliptycznej wersji Czarnobyla przyciągała nie tylko intensywnym klimatem, ale też głęboką mechaniką i nieprzewidywalnością rozgrywki. Jeśli zapowiedź się potwierdzi, posiadacze PS5 mogą liczyć na znacznie poprawioną wersję tych klasyków. Zapewne z ulepszoną grafiką, lepszym sterowaniem oraz skróconymi czasami ładowania.

Nie wiadomo jeszcze, czy upgrade trafi tylko do nowych graczy. A może będzie dostępny za darmo lub w niższej cenie dla osób, które kupiły wcześniejszą edycję? Na to akurat jest bardzo duża szansa. Brakuje też szczegółów o ewentualnym wsparciu dla funkcji DualSense czy dodatkowych usprawnieniach typowych dla nowych wydań. Wiadomo jednak, że skoro tytuł został już oceniony w Korei, ogłoszenie może być kwestią najbliższych tygodni.

Jeśli wszystko się potwierdzi, to trylogia STALKER-a może dołączyć do coraz szerszego grona klasyków odświeżanych na nową generację. A patrząc na rosnące zainteresowanie STALKER 2, taki ruch wydaje się dość logiczny – i bardzo na czasie.

Źródło: PlayStationLifestyle