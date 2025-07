Nowy mod do STALKER 2 sprawia, że Zona staje się jeszcze bardziej niepokojąca

Ten mod do STALKER 2 wpływa na… śmierć

W STALKER 2 można zginąć na tysiąc sposobów, ale do tej pory przeciwnicy upadali niemal zawsze tak samo, niezależnie od tego, czy dostali w nogę, brzuch czy głowę. Modder Shay postanowił to zmienić, wprowadzając do gry nowy poziom realizmu: dynamiczne, realistyczne animacje śmierci, które czynią każdy strzał bardziej „prawdziwym”, a każdą walkę jeszcze bardziej intensywną. Stworzony przy użyciu najnowszych oficjalnych narzędzi SDK od GSC Game World mod całkowicie przebudowuje 26 animacji śmierci dostępnych w grze. Oryginalne były dość powtarzalne — teraz każda reakcja ciała ma zależeć od tego, gdzie i jak padł strzał. Efekty można już zobaczyć na pierwszych GIF-ach udostępnionych przez autora. Trzeba przyznać, że wyglądają zaskakująco dobrze jak na wczesną wersję moda.

Shay nie zamierza się zatrzymać. Finalna wersja ma oferować pełen pakiet 26 nowych animacji obejmujących nawet 5 partii ciała i odtwarzanych z różnych kątów. Brzmi to może technicznie, ale efekt jest bardzo odczuwalny: przeciwnik nie po prostu pada, tylko zachowuje się jak postać, która naprawdę została trafiona. To drobiazg, który potrafi mocno podnieść poziom immersji w grze tak surowej jak STALKER. Mod jest już dostępny w wersji Early Access, ale autor uczula na potencjalne błędy. Obecna wersja gry (Patch 1.5) bywa kapryśna. Zdarza się, że ciała przeciwników unoszą się w powietrzu lub blokują w geometrii otoczenia. Co ważne, to nie wina samej modyfikacji — podobne problemy występują również w czystej wersji gry.

Mod jest do pobrania z tej strony.

Warto dodać, że to tylko jedna z wielu modyfikacji, jakie społeczność tworzy dla STALKER 2. Gracze mogą już korzystać z systemu parkour, szybkiej podróży, usunięcia limitu udźwigu czy poprawionej grafiki. Nawet jeśli STALKER 2 nadal dojrzewa jako gra, to dzięki modderom Zona nie przestaje zaskakiwać. I przypomina, że każda śmierć ma swoją wagę.

Źródło: dsogaming.com