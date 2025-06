Możecie robić mody do STALKER 2. Potrzebujecie tylko 700 GB wolnej przestrzeni na narzędzia

Fani Stalkera 2 mają powód do radości i jednocześnie do paniki, jeśli ich dyski SSD właśnie błagają o litość. Wraz z aktualizacją 1.5 GSC Game World wypuściło pierwszą wersję narzędzi moderskich Zone Kit. Świetna wiadomość dla społeczności twórców… ale jest jedno małe „ale”.

Prawie cały terabajt STALKER 2, czyli magia Zony ma swoją cenę

Zone Kit, czyli „Faza 1” oficjalnych narzędzi do modowania Stalkera 2, w teorii pozwala tworzyć własne bronie, animacje, mechaniki i cuda Zony. W praktyce potrzebuje więcej miejsca niż sam Stalker 2. Według danych z Epic Games Store, pełna instalacja wymaga nawet 700 GB wolnej przestrzeni. Plik do pobrania waży 471 GB i rozpakowuje się do około 659 GB. Dla porównania – sam Stalker 2 potrzebuje „tylko” 160 GB.

Co więcej, narzędzia do Starfielda mieszczą się w 20 GB, a te do Baldur’s Gate 3 ważą 150 GB. Nawet FrostKit od Frostpunka 2 (również UE5) zadowala się stoma gigabajtami. Na tle konkurencji Zone Kit wypada jak mutant, który zeżarł wszystko, co miał w folderze „assets”.

GSC tłumaczy to w prosty sposób: assety gry zostały zdekompresowane, by modderzy mogli z nimi swobodnie pracować. Gra jest ogromna, a materiałów sporo, więc rozmiar poszedł w kosmos. Studio zapewnia jednak, że to dopiero początek i może uda się to jeszcze jakoś zoptymalizować.

Tymczasem trzeba mieć świadomość, że to dopiero „Faza 1”. Twórcy zaznaczają, że kolejne aktualizacje Zone Kita przyniosą jeszcze więcej możliwości. Pytanie tylko, czy razem z nimi przybędzie też kolejnych setek gigabajtów danych. Bo jeśli tak, to… ło matko.

