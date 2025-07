Hollywoodzka obsada z Warszawą w tle. Nowa komedia akcji już na Prime Video

Sojusznicy już na Amazon Prime Video. To gwiazdorska komedia akcji z… Warszawą w tle. Do tego całkiem niezła, więc warto obejrzeć.

Na Amazon Prime Video pojawiła się właśnie nowa sensacyjna komedia z prawdziwie hollywoodzką obsadą. Sojusznicy to mieszanka akcji, humoru i szpiegowskiego klimatu z Idrisem Elbą i Johnem Ceną w rolach głównych. Tym razem jednak mamy dodatkowy powód, by zainteresować się filmem – w fabule pojawia się wyraźny polski akcent, a dokładnie… Warszawa.

Sojusznicy to Elba, Cena, Chopra i panorama polskiej stolicy

Sojusznicy opowiadają o premierze Wielkiej Brytanii (Idris Elba) i prezydencie USA (John Cena), którzy z rywali stają się sprzymierzeńcami w obliczu globalnego zagrożenia. Dołącza do nich agentka MI6 (Priyanka Chopra Jonas), a cała trójka rusza tropem międzynarodowego spisku, który prowadzi ich m.in. do ukrytej bazy CIA… zlokalizowanej w Warszawie.

Choć sceny z aktorami kręcono w brytyjskim studiu, to w filmie zobaczymy panoramę polskiej stolicy i to w kluczowym momencie historii. Obok widowiskowej akcji i humoru, to właśnie ta lokalizacja wyróżnia Sojuszników na tle innych produkcji tego typu. Rzadko zdarza się, by Warszawa odegrała tak konkretną rolę w hollywoodzkim blockbusterze.

Za reżyserię odpowiada Ilya Naishuller, znany z filmu Hardcore Henry. W obsadzie oprócz Elby, Ceny i Chopry znajdziemy też Carlę Gugino, Jacka Quaida, Stephena Roota, Sarah Niles, Richarda Coyle’a i Paddy’ego Considine’a. Film dostępny jest już w katalogu Prime Video i można go obejrzeć z polskimi napisami albo lektorem. Warto zaznaczyć, że na Rotten Tomatoes film zdobył całkiem niezłe opinie. 68% pozytywnych opinii krytyków to dość niewiele, ale za to 80% pozytywnych głosów widzów to już sporo.

Źródło: Amazon Prime Video