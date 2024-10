Silent Hill 2 Remake radzi sobie świetnie, ale… wynik pozostawia niedosyt

Polskie Silent Hill 2 Remake od Bloober Team jest bezwzględnie świetną grą. Sprawdziliśmy, ograliśmy i nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. To samo tyczy się innych recenzentów i większości zadowolonych graczy. Jest jednak pewien malutki problem, chodzi o liczbę graczy na Steam. Okazuje się bowiem, że ta jest nieco niesatysfakcjonująca.