Tak wygląda Silent Hill 2 Remake. Zobaczcie pierwsze 90 minut przygody

Konami może mieć hit, a Bloober Team być może w końcu pokaże, do czego są zdolni. Polscy specjaliści od horrorów tworzą przecież remake jednego z najbardziej kluczowych dla rozwoju gatunku tytułów.

Silent Hill 2 Remake na długiej rozgrywce

Nikt jeszcze nie wie, czy warto czekać, bo poprzednie materiały promocyjne od Konami nie napawały aż tak optymizmem. Na szczęście niedawno dostaliśmy nowy, fabularny zwiastun i jest dobrze. Ba, jest nawet bardzo dobrze. Tym razem czuć klimat i ducha oryginału, a produkcja zapowiada się po prostu coraz lepiej. Tylko jak to wygląda w praniu?

Wystarczy rzucić okiem na gameplay, którym podzieliła się redakcja Gematsu. Popularny japoński serwis gamingowy miał okazję nagrać pierwsze 90 minut rozgrywki w Silent Hill 2 Remake. Widzimy więc, jak James wychodzi z charakterystycznej łazienki nieopodal parkingu i brnie przez las w stronę swojego przeznaczenia, czyli miasta Silent Hill.

Jeżeli chodzi o oprawę, to zapowiada się naprawdę coś na światowym poziomie. Widać, że Unreal Engine 5 daje radę, a mgła wygląda lepiej niż kiedykolwiek. Do tego wyprane kolory, ogólnie depresyjny kierunek artystyczny i nie da się zaprzeczyć, że jest tu tona klimatu. Nadal jednak nie wszystkie elementy do siebie idealnie pasują – animacje postaci bywają dość pokraczne. Do tego walka prezentuje się jedynie nieco lepiej od oryginału, choć to akurat będziemy mogli sprawdzić tylko we własnym zakresie.

Silent Hill 2 Remake trafi na PC i PS5 już 6 października 2024 roku. W tym miejscu możecie obejrzeć porównanie z oryginałem.

Źródło: YouTube