Silent Hill 2 z wyczekiwanym DLC? Tajemnicza aktywność na Steam wzbudziła spekulacje

Na Steam pojawił się ukryty wpis o DLC do Silent Hill 2 Remake. Gracze spekulują o zapowiedzi Born From a Wish podczas nadchodzącego State of Play

Miłośnicy serii zauważyli, że w bazie SteamDB dodano tajemniczy wpis oznaczony jako aktualizacja do Silent Hill 2 Remake. Zawiera nowe tagi “Częsta przemoc lub gore” oraz “Ogólne treści dla dorosłych”. Ponieważ “dwójka” nie ma do tej pory żadnych oddzielnych dodatków, użytkownicy uznali, że w przygotowaniu musi być rozszerzenie fabularne. Prawdopodobnie znane z oryginału Born From a Wish.

W oparciu o te odkrycia fani wytykają, że Bloober Team wciąż nie zapowiedziało oficjalnie portu SH2R na Xbox. Według przecieków ma ukazać się w październiku. W związku z tym wiele osób prognozuje, że podczas najbliższego PlayStation State of Play zobaczymy nie tylko pierwszy gameplay zapowiadanego Silent Hill f i datę premiery, ale również więcej informacji o wydanej już jakiś czas temu “dwójce”. Finałem miałaby być prezentacja rozszerzenia Born From a Wish. To, wedle spekulacji, rozbudowana wersja pierwotnego dodatku do gry sprzed lat. Gracze wcieliliby się w Marię, odkrywającą sekrety Silent Hill przeznaczone tylko dla niej.

Choć na razie to tylko spekulacje, nagły wpis o DLC i zmodyfikowane oznaczenia wiekowe wyraźnie wskazują, że coś jest na rzeczy. Weterani serii liczą, że zapowiedziane rozszerzenie zaoferuje znacznie więcej treści niż oryginalne DLC, w tym nowe lokacje, przeciwników i zagadki, i wreszcie uzupełni historię Jamesa Sunderlanda o wszystkie pominięte dotąd wątki.

Źródło: Reddit