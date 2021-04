Draw Distance podzieliło się z graczami świeżym wideo z Serial Cleaners – sequela nietuzinkowej produkcji o sprzątaniu. Materiał prezentuje jedną z map, które będziemy czyścić.

Wideo, które polscy twórcy udostępnili na oficjalnym kanale na YouTube, trwa zaledwie 40 sekund, ale pokazuje wiele. Przede wszystkim widzimy jedną z lokacji: nowojorskie 5Pointz. Jest tu całkiem kolorowo i optymistycznie, ale nietrudno też dostrzec rozmieszczone gdzieniegdzie gigantyczne kałuże krwi – chyba było ostro. Oprócz tego filmik ujawnia również postać – urodzoną w Nowym Jorku miłośniczkę sportu i muzyki o imieniu Lati.

Pierwszy Serial Cleaner zadebiutował w 2017 jako produkcja niezależna, w której gracz uwijał się z mopem na planszach i zbierał dowody i ciała z miejsc zbrodni. Dzieło polskiego Draw Distance pomimo swojej niezłożoności zdobyło uznanie wśród graczy. Nic więc dziwnego, że twórcy planują stworzenie sequela.

Serial Cleaners – 3D i czterech bohaterów

Drugą odsłonę serii zapowiedziano w czerwcu 2020. W przeciwieństwie do pierwowzoru, sequel zaoferuje rozgrywkę w trójwymiarze (choć widok w rzucie izometrycznym pozostaje bez zmian). Akcja tytułu zostanie umiejscowiona trochę później niż w jedynce, a konkretnie dwie dekady po niej, czyli w latach 90. Do najważniejszych nowości należy także to, że gracze będą nadzorować poczynania aż czterech bohaterów a nie, tak jak to miało miejsce w pierwszej części, jednego. Każdego z protagonistów ma charakteryzować inny styl i zestaw umiejętności.

Serial Cleaners zmierza na PC i konsole. Na razie twórcy zdradzili plany dotyczące wydania tytułu na platformy poprzedniej generacji, ale nie jest wykluczone, że wersja na PS5 i Xboksa Series S/X także powstanie. Jeśli chodzi o komputery osobiste, grę zakupimy zarówno w Epic Games Store, jak i na Steam i GOG.com.

Do tej pory nie ujawniono jeszcze dokładnej daty premiery dzieła Draw Distance. Wiadomo jedynie, że SC trafi do graczy jeszcze w tym roku. Zaprezentowany dziś materiał wygląda zachęcająco, dlatego tym bardziej trzymamy kciuki za projekt.

