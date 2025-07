RPG na ponad 50 godzin za jedyne 4 złote. Wybitna promocja na wersję Steam

Na Instant-Gaming pojawiła się wyjątkowo duża promocja na taktycznego RPG-a Lost Eidolons. Gra, która w normalnej sprzedaży na Steam kosztuje 149,99 zł, jest obecnie dostępna za jedyne 4,24 zł! Warto dodać, że na Steamie tytuł również jest teraz przeceniony, ale tam cena wynosi 74,99 zł, czyli i tak dużo więcej więcej.

Ambitne RPG w śmiesznej cenie

W Lost Eidolons trafiamy do zrujnowanego królestwa Benerio, które padło ofiarą brutalnego imperatora Ludivictusa. W centrum wydarzeń znajduje się Eden, najemnik, który nieoczekiwanie zostaje przywódcą rebelii. Jego zadaniem będzie nie tylko walka, ale też organizacja oporu, rekrutacja sojuszników i utrzymanie morale.

Rozgrywka oparta jest na taktycznej walce w systemie turowym z wykorzystaniem siatki. Gracze muszą przemyślanie rozstawiać swoje jednostki i korzystać z ich klas oraz zdolności magicznych. Do dyspozycji oddano ponad 20 postaci i 10 różnych klas, a zdobyte doświadczenie pozwala rozwijać postacie oraz tworzyć optymalny zespół.

Oprócz walki istotną rolę pełni zarządzanie obozem i rozmowy z członkami drużyny. Każdy z nich ma własną historię i charakter, co może wpływać na przebieg kampanii. Po ukończeniu gry dostępny jest tryb New Game+, który pozwala powtórzyć przygodę z zachowaniem wybranych statystyk i przedmiotów. Tytuł zbiera niezłe recenzje (ale nie wybitne, żeby nie było), ale dla zainteresowanych gatunkiem cena 4,24 zł może być okazją do sprawdzenia tej produkcji. Gra dostępna jest jako cyfrowy kod aktywacyjny na Steam. Warto dodać, że całość wystarcza nawet na ponad 50 godzin (według HowLongtoBeat), więc to śmieszna cena jak za tak opasłą rozgrywkę.

Źródło: Opracowanie własne