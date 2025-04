Mega promocja na udany tytuł dla fanów RPG-ów. Teraz za jedyne 4,28 zł, aż 97% taniej

Zresztą, ciężko Wam się dziwić, bo to faktycznie dość mało popularny reprezentant gatunku taktycznych gier RPG, utrzymany w duchu klasyki, lecz z nowoczesnym zacięciem. Obecnie deweloperzy pracują nad God Save Birmingham, niezwykle ładnie wyglądającym średniowiecznym survivalem z zombie. W swoim dorobku mają jednak kilka ciekawych pozycji, choć niszowych. Jedną z nich jest właśnie Lost Eidolons.

Lost Eidolons w mega promocji

Gra, która na Steamie kosztuje 149,99 zł, jest obecnie dostępna na Instant Gaming za jedyne 4,28 zł. To naprawdę spora zniżka, szczególnie biorąc pod uwagę, że tytuł zebrał całkiem niezłe opinie od graczy. Lost Eidolons to taktyczna gra RPG, która łączy elementy rozbudowanej fabuły i dynamicznych walk, osadzona w bogatym, fantastycznym świecie. Jeśli szukacie tytułu, który oferuje solidną przygodę z dużą dawką strategii, to ta oferta może być ciekawą propozycją.

Gra przenosi nas do królestwa, które zostało pogrążone w wojnie. Gracze wcielają się w rolę dowódcy, który staje na czele grupy wojowników i stara się odzyskać to, co stracone. Po drodze spotkamy wiele postaci niezależnych, które wpłyną na przebieg naszej historii. System walki w Lost Eidolons jest całkiem rozbudowany, wymagający i pełen taktyki, w sam raz dla fanów gatunku. Gra oferuje także elementy zarządzania drużyną oraz rozwoju postaci, dzięki czemu każde decyzje mają duże znaczenie.

Jeśli chodzi o opinie graczy, to widać, że Lost Eidolons zebrało całkiem pozytywne recenzje, choć nie obyło się bez drobnych uwag. Gracze chwalą m.in. mechaniki taktycznych potyczek, ale niektórzy narzekają na tempo rozgrywki czy nierówny scenariusz. Pomimo tego, gra jest uznawana za solidną pozycję w swojej kategorii, która z pewnością dostarczy fanom RPG wielu godzin zabawy.

Źródło: Opracowanie własne