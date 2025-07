Najgorsza gra w historii miała dostać spin-off. Projekt skasowano 3 miesiące od premiery

Najgorsza gra w historii miała dostać kontynuację. Niewiarygodny spin-off Ride to Hell wyciekł do sieci. Czy jest duża strata?

Wydawało się, że o tej marce nikt już nie chce pamiętać. Tymczasem w sieci pojawił się działający build niezapowiedzianego spin-offu gry Ride to Hell: Retribution. Projekt nazwany Route 666 miał być kontynuacją jednej z najbardziej znienawidzonych produkcji poprzedniej dekady.

Najgorsza gra w historii razy dwa

Jak donosi użytkownik Dusk the Crow z Discorda Media Oasis, build Route 666 datowany jest na kwiecień 2013 roku. Według dostępnych informacji, gra była wówczas oddalona o około trzy miesiące od premiery. Mimo to, projekt został anulowany, a niedoszła seria przeszła do historii jako jeden z największych upadków branży.

Teraz jednak Route 666 powraca z grobu. W serwisie Hidden Palace udostępniono działającą wersję gry, zawierającą m.in. samouczek oraz garść materiałów z rozgrywki. Choć sama gra nigdy nie trafiła do sklepów, to dzięki temu wyciekowi można zobaczyć, jak wyglądała próba reanimacji marki.

Co ciekawe, z pierwszych wrażeń wynika, że Route 666 miało szansę być produkcją znacznie lepszą od swojego pierwowzoru. Projekt był wciąż w fazie deweloperskiej, ale zawierał już podstawowe mechaniki i elementy rozgrywki. Niestety, fatalna reputacja oryginalnego Ride to Hell: Retribution skutecznie pogrzebała wszelkie nadzieje na jego rehabilitację.

Wydaje się mało prawdopodobne, aby Route 666 kiedykolwiek oficjalnie ujrzało światło dzienne, ale fani gier-porażek zyskali nową perełkę do swojej kolekcji. Internet nie zapomina, a każda legenda, nawet ta z najgorszych, potrafi czasem wrócić.

Źródło: Reddit