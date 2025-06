Red Dead Redemption 2 i darmowe “DLC”. Guarma wreszcie dla każdego

Są miejsca w grach, które zapadają w pamięć mimo krótkiej obecności. W Red Dead Redemption 2 takim miejscem jest bez wątpienia Guarma – egzotyczna, parna, niepokojąca wyspa, na którą Arthur Morgan trafia w jednym z najbardziej zaskakujących momentów fabularnych. Choć piękna i pełna potencjału, została zamknięta za niewidzialnym murem fabularnych ograniczeń. Aż do teraz.

Darmowe DLC, czyli mod do Red Dead Redemption 2

Dzięki zaangażowaniu społeczności fanów, Guarma w końcu staje przed graczami otworem – i to nie w wersji „jakiejkolwiek”, a dopracowanej, przemyślanej i pełnej detali. Wszystko za sprawą darmowego moda Beta Guarma Restoration Project 1.1, który można już pobrać z serwisu NexusMods.

Zespół BGRP Team postawił sobie jeden cel: przywrócić Guarmie jej potencjał i nadać jej prawdziwe życie. W opisie moda czytamy, że to „zgodna z kanonem przebudowa wyspy, inspirowana materiałami z okresu przed premierą gry”. Efekt? Przepięknie odtworzona i rozbudowana lokacja, w której wreszcie możemy:

Swobodnie eksplorować nowe ścieżki i punkty widokowe

Spotykać nieznajomych z własnymi mikrohistoriami

Odkrywać nieodkryte lokacje i tajemnice z przeszłości wyspy

A wszystko to bez ciśnienia związanego z kampanią – na własnych zasadach

To nie tylko nowa przygoda – to powrót do Red Dead Redemption 2 w wersji, której nikt się nie spodziewał, ale której wielu cicho pragnęło.

Mod pobierzecie za darmo tutaj.

Choć RDR2 działa świetnie na konsolach nowej generacji, modding wciąż pozostaje domeną PC. I ten mod nie jest wyjątkiem. Ale jeśli masz grę na komputerze – nie wahaj się ani chwili. Instalacja jest prosta, a wrażenia – zupełnie nowe.

Źródło: gamingbible.com