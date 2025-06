Red Dead Redemption 2 powraca? Aktorzy znowu puszczają oczko

Coraz więcej wskazuje na to, że Rockstar szykuje coś związanego z Red Dead Redemption 2. Po niedawnym komentarzu Roba Wiethoffa (Johna Marstona), teraz także Roger Clark (Arthur Morgan) oraz Noshir Dalal (Charles Smith) dali do zrozumienia, że coś się dzieje i zrobili to bardzo wymownymi gifami.

Fani Red Dead Redemption 2 wstrzymują oddech

Kiedy jeden z fanów zapytał na Twitterze, czy Clark i Dalal wiedzą, o czym mówił Wiethoff (mówił o “ekscytujących wieściach” w sprawie gry, ale bez szczegółów), obaj odpowiedzieli krótko, ale dosadnie. Gify, które udostępnili, jednoznacznie sugerują, że „coś” faktycznie jest na horyzoncie. Roger Clark wrzucił mema z tekstem „No comment”, a Noshir Dalal – uśmiechniętą postać z The Office z dopiskiem „Oooooooh!”.

To nie pierwszy raz, gdy powrót RDR2 w wersji next-genowej pojawia się w przeciekach. Od miesięcy mówi się o aktualizacji na PS5 i Xbox Series, a także możliwym debiucie na Switchu 2. Wcześniejsze doniesienia wspominały też o przygotowaniu zwiastuna. Teraz wygląda na to, że aktorzy wcielający się w kultowe postacie z gry, świadomie lub nie, podsycają te spekulacje.

Rockstar tradycyjnie milczy, ale to już trzeci raz w ostatnim czasie, gdy osoby związane z serią komentują sprawę z zaskakującą otwartością. Rob Wiethoff wspomniał wcześniej, że nie może nic powiedzieć, ale coś się szykuje. Teraz dwaj pozostali aktorzy dołączają do „tajemniczej” kampanii sugestii. Oczywiście wciąż mówimy o plotkach, a nie oficjalnym ogłoszeniu. Ale jeśli Rockstar faktycznie pracuje nad next-genową wersją RDR2, to letnie miesiące, a może nawet Gamescom, mogą przynieść odpowiedź. Na razie fani muszą zadowolić się wymownymi gifami. Ale w świecie Rockstara to już bardzo dużo.

