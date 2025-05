Co czeka nas w Rainbow Six Siege X? Ubisoft przedstawił też wymagania PC

Mapa planów z okazji 10. rocznicy gry oraz nowe wymagania PC ujawnione przez Ubisoft. Gracze wiedzą, co czeka Rainbow Six Siege X i jaki sprzęt przygotować.

Ubisoft przedstawił plan na nadchodzący rok dla Rainbow Six Siege X. Jednocześnie opublikowano oficjalne wymagania PC dla trzech poziomów ustawień grafiki. Teraz każdy może sprawdzić, czy jego komputer podoła taktycznym starciom z odświeżonymi mapami i nowymi trybami.

Nowe wymagania PC Rainbow Six Siege X

Ustawienie CPU GPU RAM SSD Minimum AMD Ryzen 3 3100 lub Intel i3-8100 NVIDIA GTX 1650 4 GB lub AMD RX 5500 XT 4 GB 8 GB 65 GB Wysokie AMD Ryzen 5 3600 lub Intel i5-10400 NVIDIA RTX 2060 6 GB lub AMD RX 6800 XT 16 GB 16 GB 65 GB Ultra AMD Ryzen 5 5600X lub Intel i5-11600K NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB lub AMD 7900 XT 20 GB 16 GB 110 GB

Konsolowe wersje na PS5 i Xbox Series X/S będą oferować do 120 FPS w 4K (performance) lub 60 FPS (quality). Tryb Dual Front nie trafi na PS4 i Xbox One. Ubisoft zapowiada odświeżone mapy oraz modyfikacje Clash. Co więcej, w przyszłych sezonach pojawi się nowy operator i tryb Dual Front, który połączy atakujących z obrońcami. Planowane są też testy na serwerze publicznym Siege X przed każdą aktualizacją.

Dzięki ujawnionej mapie drogowej i specyfikacji sprzętowej można zawczasu zaktualizować PC lub przemyśleć wymianę podzespołów. W ten sposób każdy operator będzie gotowy na nowe wyzwania, jakie szykują się w najnowszej, zaktualizowanej wersji hitu Ubisoftu.

Plany twórców na najbliższe sezony

Sezon 1: Operation Prep Phase

Nowy operator: Rauora

Nowa broń: Reaper MK2

Nowy Battle Pass

Sezon 2: SiegeX (10 czerwca 2025)

Tryb Dual Front (nowy 6v6)

Pięć zmodernizowanych map

Nowe elementy zniszczalne

Zaawansowane wspinanie na linie

Usprawnienia w ruchu (Momentum Movement)

Nowy system wyboru i blokowania operatorów (Pick & Ban)

Koło komunikacji (Communication Wheel)

Inspekcja broni (Weapon Inspect)

Nagrody dla weteranów

Powrót nieoficjalnych meczów (Unranked)

Przebudowa audio

Nowa zakładka e-sportowa

Ulepszony onboarding nowych graczy

Odświeżone UI i nawigacja

Nowy Battle Pass

Operator Banter (reakcje operatorów)

Śledzenie statystyk kariery

Aktualizacja Siege Cup

Liczne poprawki balansujące

Clash Remaster

Dwa wydarzenia sezonowe

Sezon 3: Free Access

Nowy operator (Defender)

Nowa broń

Aktualizacje trybu Dual Front

Trzy zmodernizowane mapy

Siege Cup co weekend + statystyki drużynowe

Ulepszenia zakładki e-sportowej

Poprawki balansujące

Nowy Battle Pass

Dwa wydarzenia sezonowe

Sezon 4

Remaster operatora (atakujący)

Nowa broń dostępna dla wszystkich operatorów

Pełny rework jednej mapy

Dwie zmodernizowane mapy

Usprawnienia treningu i onboardingu

Poprawki matchmakingu w trybie rankingowym

Dalsze aktualizacje Dual Front i balansowania

Aktualizacja zakładki e-sportowej

Siege Cup co weekend

Playlistę Testing Grounds

Nowy Battle Pass

Dwa wydarzenia sezonowe, w tym specjalne na 10-lecie gry

Jak więc widać atrakcji jest sporo. Patrząc na i tak sporą popularność Rainbow Six Siege, wersja X może odnieść sukces, tak zresztą potrzebny francuskiemu producentowi i wydawcy. Rainbow Six Siege X zadebiutuje już 10 czerwca 2025 roku.

Źródło: mp1st