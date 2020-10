Trofea na PS5 pozwolą na odblokowanie specjalnych nagród kosmetycznych. Sony wprowadzi świetne urozmaicenie dla łowców osiągnięć.

Niedawna prezentacja menu konsoli PlayStation 5 ujawniła sporo nowych ciekawostek. Interfejs użytkownika sprzętu Japończyków doczekał się ogromnej ewolucji i prezentuje się naprawdę dobrze.

Co ciekawe, jedną z nowości udało się odkryć dopiero jakiś czas po prezentacji. Spostrzegawczy fani zauważyli, że zdobycie poszczególnych trofeów pozwoli odblokować elementy kosmetyczne dla naszego profilu.

Informacja widoczna była przy osiągnięciach z Destruction AllStars. Zdobycie pucharku miałoby zagwarantować otrzymanie darmowej ikonki.

Nie wiadomo czy podobne rozwiązanie pojawi się też w innych tytułach, ale jest to bardzo prawdopodobne. Sytuacja jest wręcz oczywista w przypadku tytułów ekskluzywnych i zapewne dotyczyć też będzie niektórych gier multiplatformowych. Co prawda oznacza to dodatkową pracę dla deweloperów, jednak niektórzy z nich i tak tworzą podobne grafiki na potrzeby Steam. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przenieść je na platformę Sony.

Choć nie jest to game-changer dla kolekcjonerów osiągnięć, to pozwoli na nieco większe urozmaicenie zbierania trofeów. Dodatkowa nagroda może motywować do zdobycia poszczególnego pucharku i nie zdziwię się, jeśli co ciekawsze banery profilu i avatary będą drastycznie zwiększać popularność niektórych osiągnieć.

Czas pokaże czy nowe rozwiązanie w PS5 będzie szerzej wykorzystywane przez twórców gier. Nie wymaga ono specjalnie dużo pracy ze strony deweloperów, a pozwoli utrzymać graczy dłużej przy bardziej czasochłonnych tytułach. Jeśli oczywiście spodoba im się możliwa do odblokowania zawartość.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.