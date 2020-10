Sony wyjaśniło, jak dokładnie działa nagrywanie rozmów na PS5. Firma uspokaja zdezorientowanych graczy, którzy martwią się o swoją prywatność.

Nowe funkcje konsol nie zawsze muszą spotykać się z ciepłym odbiorem. Przykładem na to może być chociażby niedawno zapowiedziane nagrywanie rozmów na konsolach Sony, które mocno rozzłościło wielu graczy.

Część osób obawia się, że funkcja może być nadużywana przez niektórych użytkowników lub samego producenta. Trudno się dziwić, jest to wszak dość mocna ingerencja w prywatne rozmowy pomiędzy graczami.

Sony wydało oświadczenie, w którym tłumaczy jak dokładnie będzie działać nowość i przy okazji uspokaja strapionych fanów. Producent przypomniał przy okazji, że przesłane nagrania będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu weryfikacji wirtualnego nękania.

Osoba zgłaszająca będzie mogła wybrać z najnowszych pięciu minut rozmowy maksymalnie czterdziestosekundowy fragment, który wyśle do Sony. Powinien on zawierać 20 sekund „głównej” rozmowy, a pozostały czas można spożytkować na nadanie sprawie kontekstu. Raport o niestosownym zachowaniu można wysłać bezpośrednio z PS5.

Dodatkowo warto wspomnieć, że każdy użytkownik zostanie powiadomiony o tym, że rozmowa może być nagrywana. Nie ma możliwości „wypisania się” z funkcji. Będzie ona działać powszechnie na wszystkich czatach głosowych w PSN.

Choć oświadczenie to wciąż nie przekona do siebie części graczy, to niektórzy z nich z pewnością będą spokojniejsi. Jeśli Sony faktycznie wykorzystuje pliki tylko i wyłącznie do wglądu, to nie ma się o co martwić.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.