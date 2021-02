Nowe gry na PS4 i PS5. Genialna przygodówka wraca do sprzedaży

Sony opublikowało zapowiedzi nowych gier zmierzających na PS4 i PS5. Druga połowa miesiąca zagwarantuje nam kilka bardzo ciekawych premier.

Początek roku nie jest dla nas zbyt szczodry pod względem premier. Z ciekawszych produkcji zadebiutowało The Medium i Little Nightmares 2, a to i tak nie są gry dla każdego.

Najbliższy tydzień będzie jednak bardzo dobry dla graczy. Sony podzieliło się zapowiedziami nadchodzących tytułów, które warto ograć.

Posiadacze PS4 i PS5, szykujcie się na ciekawe premiery

Już teraz chętni gracze mogą sięgnąć po otwartą betę gry Guilty Gear Strive. Kolorowa i szalenie dynamiczna bijatyka ukaże się za jakiś czas, ale jeśli jeszcze nie jesteście przekonani do zakupu, to możecie spróbować swoich sił w bezpłatnych testach.

Już 19 lutego będziecie mogli ograć Fallen Legion Revenants. To niepozorna gra jRPG, która stawia na fabułę. Tytuł cechuje przyjemna dla oka oprawa i taktyczne podejście do walki. Fani tego typu gier powinni mieć Revenants na oku.

Następna w kolejce czeka Persona 5 Strikers. To spin-off wyśmienitego jRPG z 2017 roku, który przyciągnął do siebie nawet osoby uczulone na tego typu produkcje. Strikers stawia na dynamiczne starcia z przeciwnikami, więc jeśli odrzucają Was gry turowe, to Strikers pozwoli Wam bez problemu wejść w uniwersum Persony. Gra zbiera bardzo pozytywne oceny i zadebiutuje 23 lutego.

Tales From the Borderlands znów do kupienia na PS4 i PS5

Dodatkowo mamy miłą wiadomość dla osób, które nie zdążyły zapoznać się ze wszystkimi grami Telltale. Jedna z najlepiej ocenianych gier studia, Tales from the Borderlands, jest znów dostępna do kupienia na platformach Sony i nie tylko. W PS Store możecie je kupić za 89 złotych, ale miejcie na uwadze, że tytuł ten nie posiada polskich napisów.

Gra została skasowana ze sklepów w 2019 roku po zamknięciu Telltale, ale wreszcie wróciła. To jedna z pozycji obowiązkowych dla miłośników przygodówek i jeśli jeszcze jej nie obadaliście, to gorąco Was do tego zachęcam. Moim zdaniem to jeden z najlepszych tworów Telltale Games, który przy okazji spodoba się oddanym fanom uniwersum Borderlands.

Co więcej, w PS Store wystartowały właśnie całkiem niezłe promocje. Wasze konsole nie powinny więc się kurzyć, wszak okazji do sprawdzenia lub nadrabiania gier jest całkiem sporo.

Niestety, na kolejne spore premiery na PS4 i PS5 trochę sobie poczekamy. Sony przygotowuje się aktualnie na znaczne poszerzenie swojego katalogu tytułów i być może ten rok zaskoczy nas pod względem ciekawych zapowiedzi. Szkoda, że póki co potwierdzonych premier nie jest zbyt wiele.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.