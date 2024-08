PS Store znów zasypuje graczy spamem. W sieci głośna dyskusja

PS Store miało przestać wysyłać paragony za przypisywanie darmowych treści do konta, ale praktyka ta najwyraźniej powróciła… czy nigdy nie odeszła?

Głośna dyskusja na Reddicie wynikła z prostego faktu – bardzo duża część użytkowników stwierdziła, że od czasów PS3 jest zasypywana niepotrzebnymi rachunkami. I podobno nigdy się to nie zmieniło. Wygląda więc na to, że “przerwa” od kwietnia bieżącego roku dotyczyła tylko niewielkiej części klientów.

Ciężko jest tak naprawdę stwierdzić, co się dzieje, lecz w sieci pojawia się coraz więcej rozżalonych graczy, którzy informują, że znów otrzymują e-maile z PS Store z rachunkami za przypisanie do konta darmowych produktów. Tyczy się to gier free-to-play, różnych dodatków i prezentów. Praktyka Sony jest szczególnie irytująca, bo wiele gier posiada mnóstwo bezpłatnych DLC (jak choćby Sackboy z ponad 40. darmowymi prezentami). Odebranie tego wszystkiego owocuje prawdziwym spamem na skrzynkę e-mail.

Tak przynajmniej twierdzi wielu graczy na Reddicie. Także i serwisy takie jak PlayStation Lifestyle czy Push Square informują, że po dłuższej przerwie w “spamie”, ten znów wrócił. Problem w tym, że dla bardzo wielu graczy nie ma żadnej różnicy. Spora część internautów twierdzi, że nigdy nie zaznali wytchnienia i Sony zawsze wysyłało im niepotrzebne rachunki za darmową zawartość.

Sytuacja jest więc ciekawa, bo wygląda na to, że właśnie brak wysyłania e-maili mógł być błędem, a nie celowym działaniem. Szczególnie dlatego, że tylko część internautów przestała otrzymywać tego typu wiadomości. A Wy? Zaznaliście przerwy czy bez przerwy otrzymujecie “spam” z “podziękowaniami”?

Źródło: Reddit