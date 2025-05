132 tanie gry na PC do 5 zł. Kiedyś kosztowały po 200 zł, teraz są jak za darmo

Nie trzeba czekać na Black Friday, żeby upolować tanie gry na PC za grosze. W najnowszej promocji aż 132 tytuły kosztują mniej niż 5 zł za sztukę. Mówimy tu o grach, które często jeszcze niedawno potrafiły kosztować nawet po 100-200 zł. W zestawieniu znajdziesz wszystko: hity AAA, kultowe klasyki, klimatyczne indyczki i pakiety gier LEGO oraz Hitman. Jeśli masz wolne kilka złotych i miejsce na dysku, to lepszej okazji nie będzie.

Jeśli zerkałeś ostatnio na świeże premiery z nadzieją, że kiedyś potanieją, to mamy dobrą wiadomość: „kiedyś” właśnie nadeszło. Na przecenie wylądowały takie tytuły jak Fort Solis – klimatyczny thriller sci-fi z kosmiczną samotnością w tle, Miasma Chronicles – taktyczna przygoda od twórców Mutant Year Zero, czy uroczy Garden Life: A Cozy Simulator, który pozwoli Ci w spokoju podlewać kwiatki i nie martwić się apokalipsą. A wszystko to… za mniej niż pięć złotych! I nie jest to żaden wybór „z przeceny na dnie koszyka”, ponieważ proponujemy gry ze świetnymi lub bardzo dobrymi ocenami. Wszystkie kupimy jako klucze na Steam lub EA w zaufanym i rzetelnym sklepie Instant Gaming.

Ale to dopiero początek. Jest jeszcze Wild Hearts, czyli potężne polowanie na potwory, w stylu Monster Huntera, również za grosze. Chcesz się pośmiać, zrelaksować albo pograć z rodziną? Gry LEGO – od Batmana po Ninjago też są na liście. A dla fanów mroku i klimatów „co tu się właśnie wydarzyło?” mamy In Sound Mind oraz niepokojące Maid of Sker. Lubisz działać z ukrycia? Kolekcja klasycznych Hitmanów czeka, byś znowu mógł założyć garnitur i udawać kelnera z gnatem w kieszeni.

Są też powroty do klasyki: gry z serii Broken Sword dla fanów przygodówek, którzy kochają zagadki i klikać we wszystko, co się da. Do tego F.E.A.R. 3, czyli strzelanka potrafiąca zjeżyć włosy na karku. A jeśli wolisz coś z prędkością i rykiem silnika, zgarnij choćby Automobilista, Hotshot Racing, WRC 6 albo Gas Guzzlers: Combat Carnage i ścigaj się bez litości.

Tanie gry na PC jak za darmo. Pierwsza partia ze 132 tytułów

Skoro przejrzeliście już pierwszą część listy i nie możecie się zdecydować, cóż… postaramy się Wam pomóc. Lecz wymienimy poniżej jedynie trzy niezłe i nowsze tytuły, a Wy nie zapominajcie, że to jedynie przykłady, ponieważ każdy ma swój gust i preferencje.

Wild Hearts

Wild Hearts to dynamiczna gra akcji TPP, w której gracze wcielają się w łowców potężnych bestii zwanych kemono, będących uosobieniem sił natury. Co ważne, akcja rozgrywa się w fantastycznym świecie Azumy, inspirowanym feudalną Japonią. Dzięki pradawnej technologii karakuri, można tworzyć różnorodne konstrukcje, które również wspierają walkę oraz eksplorację terenu. Gra oferuje zarówno tryb jednoosobowy, jak i kooperację do trzech graczy, a co więcej – z funkcją cross-play, umożliwiającą wspólną zabawę między platformami. Ponadto system craftingu pozwala ulepszać ekwipunek i dopasowywać go do coraz trudniejszych wyzwań, co sprawia, że każda walka staje się wyjątkowa.

The Lamplighters League

The Lamplighters League to taktyczne RPG osadzone w alternatywnej wersji lat 30. XX wieku, gdzie gracze kierują drużyną wyrzutków walczących z tajemniczym kultem Banished Court. Gra łączy skradankową eksplorację w czasie rzeczywistym z turowymi starciami, oferując dzięki temu unikalne połączenie gatunków. Każda postać posiada indywidualne zdolności i historię, co pozwala na różnorodne podejścia do misji. Dzięki dynamicznej narracji i stylowej oprawie graficznej, tytuł przyciąga zarówno fanów strategii, jak i miłośników przygodowych opowieści.

Fort Solis

Fort Solis to psychologiczny thriller osadzony na odległej marsjańskiej stacji górniczej, gdzie gracze wcielają się w inżyniera Jacka Leary’ego. Odpowiadasz na tajemniczy sygnał alarmowy, by odkryć niepokojącą zagadkę opuszczonej placówki. Gra skupia się na eksploracji, ale też na rozwiązywaniu zagadek i budowaniu atmosfery napięcia, a całość została zaprezentowana z oszałamiającą jakością wizualną dzięki Unreal Engine 5.2. Historia jest podzielona na cztery rozdziały, które można ukończyć w jednej sesji, co zapewnia intensywne, immersyjne doświadczenie.

