PS Plus w marcu dostał właśnie 5 nowych gier do sprawdzenia

Marzec wystartował, a w abonamencie PS Plus pojawiły się już pierwsze gry na PS5 i PS4 do sprawdzenia. Mogą się przy nich pobawić posiadacze abonamentu Premium.

Dopiero początek marca, a posiadacze PS Plus Premium już mogą sięgnąć po 5 nowych wersji próbnych, które udostępniono w PS Store. Na weekend pisaliśmy o pierwszym, czyli dobrze ocenianym survivalu Deadside. Teraz dokładamy do tego kolejne 4 triale, które łącznie dadzą nam 3,5 godziny rozrywki. I to nawet niezłej, ponieważ najnowsze wersje próbne dotyczą w większości tytułów z wysokimi ocenami.

PS Plus w marcu 2025. Pobierz nowe triale Premium

Wspomniany Deadside to największy 2-godzinny trial i w zasadzie największa nowa gra do sprawdzenia w abonamencie. Pozostałe tytuły są bardziej „retro”, lecz to również niezwykle popularny segment rozrywki, więc warto o nich napisać. Zatem co możemy sobie przetestować?

Najwyżej ocenianą grą w PS Store, która dostała właśnie wersję próbną, jest Astrea: Six-Sided Oracles (4.76/5), czyli produkcja typu roguelike polegająca na tworzeniu talii z kości do gry zamiast kart i wykorzystująca unikalny system „obrażeń” – oczyszczenie i spaczenie. Możemy też pograć godzinkę w Cryptmaster (4.28/5), który jest nietypową przygodówką w lochach, w której słowa kontrolują wszystko. Ponadto na abonentów czeka cyberpunkowe 7th Sector (3.73/5) z wieloma logicznymi „rozkminami” oraz krótki 30-minutowy trial Universe For Sale (4.3/5), ręcznie rysowanej gry przygodowej osadzonej w gęstych chmurach Jowisza.

Źródło: PS Store