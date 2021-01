PS Plus luty 2021 – 1 gra znana, a oto gorące typy na pozostałe

Za tydzień poznamy pełną ofertę PS Plus luty 2021 i jak zawsze oczekiwania graczy są wysokie. Co tym razem króluje wśród typów na Reddit?

Wszystkie gry z PS Plus luty 2021 zostaną ujawnione za kilka dni. Pewniakiem jest Destruction AllStars na PS5, zatem pozostają jeszcze dwie niewiadome. Na Reddit trwa gorąca dyskusja odnośnie tego, co Sony może zaoferować w PS+ na luty, a my standardowo przypominamy, że gry pobierzemy za darmo pod warunkiem posiadania aktywnego abonamentu. Subskrypcję na 12 miesięcy PlayStation Plus kupimy obecnie najtaniej za 160 zł z groszami (region PL) pod poniższym linkiem

PS Plus luty 2021 – jakie gry na PS4 i PlayStation 5?

Destruction AllStars – PS5

? – PS4

? – PS4

Forumowicze z Reddit ostro typują nadchodzące gry z PS Plus luty 2021, lecz najczęściej przewijającymi się tytułami są:

Hitman 2

Little Nightmares

Horizon Zero Dawn

Argumentacją dla dwóch pierwszych jest to, że mamy świeżutkie nowe części (Hitman 3 debiutuje 20 stycznia, a Little Nightmares II pojawi się 22 lutego), więc kto wie – może Sony celuje w starsze odsłony tych serii. Jeśli chodzi o Horizon Zero Dawn, ta gra akurat wymieniana jest na Reddit w zasadzie każdego miesiąca i jak widać, społeczność wciąż wierzy, że dostanie ją w Plusie.

A Wy jakie gry umieścilibyście pod powyższymi znakami zapytania? Pamiętajcie, że oficjalnie PS Plus na luty 2021 zostanie ujawnione 27 stycznia!

Do 2 lutego możemy przypisywać do konta gry z oferty styczniowej, a w niej:

PS Plus styczeń 2021 – oferta / gry PS4 i PS5

Maneater (wersja PS5)

Shadow of the Tomb Raider

Greedfall

