Sześć gier opuszcza PS Plus Extra i Premium już niebawem. Z tymi tytułami się pożegnajcie

Monster Hunter Rise, Rogue Legacy 2 i cztery inne tytuły opuszczają PS Plus Extra i Premium od 3 czerwca. To ostatnia szansa, by w nie zagrać!

PS Plus Extra i Premium od 3 czerwca pożegnają się z kilkoma gorącymi produkcjami. Subskrybenci powinni nadrobić je w ramach abonamentu przed tym terminem. Warto to zrobić, bo da się taniej!

Lista usuwanych tytułów PS Plus Extra/Premium czerwiec 2025

Monster Hunter Rise

Rogue Legacy 2

Inscryption

After Us

Kayak VR: Mirage

AVICII Invector

Monster Hunter Rise oferowało dziesiątki godzin polowań na potężne bestie. Teraz każdy polujący musi pożegnać się z darmowym dostępem i ewentualnie zakupić grę, by kontynuować przygodę. Rogue Legacy 2 to kontynuacja kultowego roguelike’a z unikalnym systemem dziedziczenia. Gra zniknie z abonamentu, więc fani muszą dodać ją do biblioteki przed 3 czerwca, by nie stracić dostępu do swoich linii rodzinnych bohaterów.

Szczególnie polecam jednak Inscryption. Tytuł łączy karciankę z horrorem i przygodówką. Nietuzinkowa atmosfera i solidna fabuła zaskakują na każdym kroku, nawet jeśli fanami karcianek nie jesteście. Jest jeszcze After Us. To klimatyczna platformówka, która porusza tematy ochrony przyrody. Spokojna rozgrywka i piękna oprawa graficzna przyciągały miłośników gier indie. Kayak VR: Mirage oferuje immersyjne spływy kajakowe w wirtualnej rzeczywistości. To propozycja dla posiadaczy PS VR, którzy szukają relaksu na rzekach. Po 3 czerwca tytułu nie będzie już w ramach PS Plus.

AVICII Invector zostało to deser. Jak się zapewne domyślacie, to rytmiczna gra muzyczna ku pamięci szwedzkiego DJ-a. Kolorowe tory i energetyczne utwory dają długie godziny zabawy, szczególnie dla fanów muzyki. Z tymi wszystkimi tytułami musicie się niestety już powoli żegnać.

Źródło: PlayStation Lifestyle