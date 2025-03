Dwie gry dla fanów wyścigów za jedyne 8 zł na Steam. Wielka promocja

Nie przeszkadza mi kupowanie nieco starszych gier, o ile nie są złe. W końcu WRC 5 i WRC 6 to dwie odsłony popularnej serii, które oryginalnie zadebiutowały odpowiednio w 2015 i 2016 roku. Legendarna w zasadzie seria gier wyścigowych od lat nie ma jednak łatwo, a odsłona z 2015 roku szczególnie zebrała baty od graczy. Czy słusznie? Po części tak, bo prócz poprawionej grafiki, wiele rzeczy nie tylko nie doczekało się poprawek, ale wręcz zaliczyło regres. Znacznie lepiej wypada WRC 6 FIA World Rally Championship, w którym sterowanie i fizyka jazdy stoją już na naprawdę dobrym poziomie.

Obydwa te tytuły na platformie Steam kosztują w pakiecie 8,08 zł, czyli tyle, co… nie wiem w sumie nawet sam, bo sytuacja cenowa w sklepach jest teraz tak dziwna, że za każdym razem, gdy wyjdę do dyskontu, kupuję produkty w innej cenie. Niemniej, to naprawdę niewiele, szczególnie dla fanów rajdowych wyzwań i możliwości ścigania się po wielu różnorodnych trasach.

Jeśli natomiast nie interesuje Was cały zestaw WRC Bundle, być może wolicie postawić tylko na nowszą, aktualniejszą odsłonę serii? WRC 6 kupicie w promocji za jedyne 5,39 zł, czyli z obniżką rzędu 90% od ceny 53,99 zł. Patrząc na dość solidne opinie graczy, nie jest źle. Promocja na zestaw lub pojedyncze produkcje obowiązuje do 13 marca, do godziny 19:00 czasu polskiego.

