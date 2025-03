Gra za darmo dostępna przez pomyłkę. Póki twórca nie naprawi błędu, zgarniecie ją na Steam

Wygląda na to, że deweloper odpowiedzialny Scrap Collector omyłkowo oznaczył ją jako produkt bezpłatny. Gra za darmo dostępna jest na Steam.

Przyznam, że sam do końca nie wiem, jak można się pomylić i oznaczyć stworzoną przez siebie nową grę jako „darmową” na platformie Steam, choć miała być płatna. Nie wiem, ale nie wnikam, bo deweloper odpowiedzialny za nowy niezależny tytuł utrzymuje, że właśnie zaszła taka pomyłka. Solo twórca już napisał do Valve, ale póki platforma nie ustosunkuje się do jego prośby o zmianę ceny, grę zgarniecie za darmo.

Gra za darmo w wyniku pomyłki

W sprawie wypowiedział się nawet sam deweloper. „Jestem twórcą gry. To nie był chwyt marketingowy, to był prawdziwy błąd. Jeśli dodasz ją, zanim zmienię cenę, zostaw mi informację zwrotną lub recenzję, w jakikolwiek sposób naprawdę mi pomożesz” – czytamy na Reddicie. Wygląda więc na dość sensowny układ. Zgaduję, że wiele osób i tak nie zainteresowałoby się tą grą, a tak nie tylko zyska większy rozgłos na start, ale również być może otrzyma więcej recenzji, co również przełoży się na wyższe statystyki.

Nie wiemy, jak długo tytuł ten może być bezpłatny, ale polecam się pospieszyć. Valve może zareagować szybko, bo już od około doby tytuł ten oznaczony jest jako „free-to-play”. Póki więc nie trzeba płacić, możecie odebrać go za darmo. Dodam tylko, że jeśli czujecie się z tym źle, zawsze możecie kupić grę dla znajomego, gdy pojawi się już cena, w ten sposób w jakiś sposób wynagrodzicie pomyłkę deweloperowi.

Czymże w ogóle jest ten ciekawy twór? Otóż to strategiczna gra karciana o zarządzaniu. „Zbieraj, łącz i automatyzuj produkcję kart. Odkrywaj nowe obszary, zasoby i wrogów, rozwijając swoją zmechanizowaną armię. Planuj z wyprzedzeniem, zanim podejmiesz wyzwania pękniętej ziemi” – czytamy w opisie na platformie Steam.

Źródło: Reddit