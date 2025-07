Tak tanio nie było. Genialny detektywistyczny sandbox w promocji na PS5

Shadows of Doubt w najniższej cenie na PS Store. Futurystyczna intryga za 65 zł skusi każdego detektywa. Dzięki temu zaoszczędzicie aż 40%.

Jeśli lubisz kombinować, śledzić, wyłamywać zamki i rozwiązywać morderstwa w cyberpunkowym świecie, to właśnie trafiła się doskonała okazja. Shadows of Doubt, sandboksowa gra detektywistyczna, doczekała się swojej najniższej ceny w historii na PS5. W PlayStation Store kupisz ją teraz za jedyne 65,40 zł. Gdy skusisz się na kody doładowujące z Instant-Gaming, wyjdzie jeszcze taniej!

Promocja na immersive sima w PS Store na PS5

W tej nietypowej grze wcielasz się w prywatnego detektywa w świecie stylizowanym na science-fiction noire. W proceduralnie generowanym mieście pełnym życia i korupcji, każde zlecenie to osobna historia, a twoim głównym zadaniem jest wytropienie seryjnego mordercy. Zbierasz dowody, hakujesz, przekupujesz i przełamujesz zabezpieczenia – wszystko po to, by rozwiązać kolejną sprawę.

Każdy mieszkaniec miasta ma swoje imię, rutynę, mieszkanie i tajemnice. Możesz zaglądać w każdy kąt, rozmawiać z każdym przechodniem, analizować nagrania z kamer, skanować odciski palców, czytać cudze wiadomości i składać wszystko w logiczną całość. Brzmi jak dużo? Bo tak właśnie wygląda prawdziwa praca śledczego w świecie, gdzie wszystko może być podejrzane.

Do tego dochodzi totalna wolność rozgrywki! To w końcu po części immersive sim, więc wybierasz, czy chcesz działać jak cień, czy może jak brutalny włamywacz? Każda sprawa może być rozwiązana inaczej. Wraz z kolejnymi sukcesami kupujesz nowe gadżety, inwestujesz w sprzęt i urządzasz własną kryjówkę, w której odpoczywasz po kolejnych długich nocach zbrodni.

Oferta obowiązuje tylko do 31 lipca, więc jeśli Shadows of Doubt wpadło ci na radar, lepiej nie czekaj z zakupem. Przy tej cenie naprawdę warto zanurzyć się w mrocznym, klimatycznym świecie tej gry.

