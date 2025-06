Prince of Persia Remake wciąż powstaje. Ubisoft pokazuje grafikę i mówi o premierze

Książę jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Prince of Persia: The Sands of Time Remake wciąż powstaje i ma się chyba coraz lepiej .

Choć od ostatniego trailera minęły całe lata, Ubisoft właśnie przypomniał graczom, że remake The Sands of Time nadal żyje. Co więcej, twórcy nie tylko pokazali nowy concept art, ale też zapewnili, że gra zmierza w stronę premiery w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake żyje

W krótkim, ale treściwym komunikacie Ubisoft Montreal przyznało, że nadal jest „głęboko zanurzone” w tworzeniu remake’u. Studio podkreśla, że wkłada w projekt mnóstwo serca i… kawy. Nowy artwork, który pojawił się razem z tym wpisem, sugeruje sporo dbałości o klimat oryginału. I chociaż to jeszcze nie czas na nowy zwiastun, to z pewnością coś się kroi.

Yep, we're still deep in the game — exploring, building, and ensuring the sands move with purpose. 🗡️⏳



This game is being crafted by a team that truly cares, and they're pouring their hearts (and a lot of coffee) into every step.



Thank you for sticking with us. 💖

Ubisoft zdradził już wcześniej, że The Sands of Time doczeka się przeprojektowanych poziomów i odświeżonego systemu walki. Do zespołu deweloperskiego dołączyło również Ubisoft Toronto. To studio odpowiedzialne m.in. za Far Cry 6 i Watch Dogs: Legion. Wygląda więc na to, że remake jest w dobrych rękach.

Fabuła pozostanie wierna oryginałowi, ale będzie kilka modyfikacji, zwłaszcza w warstwie narracyjnej. Farah, towarzyszka Księcia, ma być bardziej obecna, częściej komentować wydarzenia i nawiązywać relacje z głównym bohaterem. Choć nie będzie grywalna, twórcy zapewniają, że stanie się znacznie ciekawszą postacią. Nowe sceny mają jednak być opcjonalne. Ubisoft nie chce przeciążać gry dodatkowymi sekwencjami.

Wygląda więc na to, że PoP: The Sands of Time Remake po burzliwym starcie zaczyna nabierać kształtów. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już na początku 2026 roku znowu cofniemy czas.

Źródło: GamingBolt