Lepszej gry za darmo na Steam w lutym możesz nie dostać

Jeśli mierzyć jakość gry liczbą recenzji w parze z ocenami, można powiedzieć, że chyba lepszej gry za darmo w tym miesiącu nie zgarniemy na Steam. Oczywiście te mniej rozchwytywane „darmoszki” też warto znać, jak choćby zaskakująco świetny horror w genialnej oprawie, o którym dzisiaj pisaliśmy. Lecz nic nie przebije popularnością Grapples Galore, o którym zaraz przeczytacie.

Takie gry za darmo na Steam warto mieć!

Grapples Galore wyszło w końcu z wczesnego dostępu i gra miała właśnie swoją ostateczną premierę na Steam. Jednocześnie tytuł otrzymał największą w swojej historii aktualizację i jak widać, poprawki i nowy content spodobał się graczom. Średnia z najświeższych recenzji skoczyła do 90/100, zatem można mówić o sukcesie. Łącznie tytuł posiada niemal 4,7 tys. recenzji, co jest fantastycznym wynikiem. W ostatnim czasie odnotowano maksymalnie 1,205 osób jednocześnie na serwerze, a w chwili pisania tego newsa w grze „siedzi” kilkaset osób. Jak na małą grę za darmo, jest to wynik godny podziwu.

No dobra, a o czym tak w ogóle jest to rozchwytywane Grapples Galore? Jak zaznacza sam deweloper, dostajemy bardzo szybką strzelankę multiplayer z opartą na fizyce mechaniką haka. Używamy go, aby się huśtać, znajdować broń i przyciągać innych graczy do siebie. Oczywiście naszym celem jest likwidacja przeciwników, co w „rozbujanym” środowisku wcale takie łatwe nie jest.

Grapples Galore, wraz z wyjściem z wczesnego dostępu, otrzymało największą w swojej historii aktualizację. Twórca dodał nową mapę (mamy ich łącznie 9), nowy tryb „Tor Przeszkód” (zwiększając tym samym liczbę trybów w grze do 5) oraz broń snajperską (zatem mamy łącznie 10 rodzajów broni do dyspozycji). To jednak nie wszystko, ponieważ starsze mapy doczekały się graficznego odświeżenia, otrzymaliśmy 10-osobowe lobby i inne „ukryte” poprawki, które deweloper poleca znaleźć samemu.

Premiera, a zaraz… koniec Grapples Galore?

Niestety, na koniec mamy nieco gorsze wieści. Prawdopodobnie rozwój gry zakończy się na wspomnianej nowo dodanej aktualizacji.

Włożyłem w tę aktualizację wiele wysiłku i uwagi, ponieważ prawdopodobnie będzie to ostatnia duża aktualizacja zawartości, jaką kiedykolwiek wydam dla Grapples Galore. To była długa podróż i myślę, że muszę w końcu zakończyć rozwój i przejść do nowych projektów. Steam

Cóż, jeśli tak ma być, to oby kolejne projekty dewelopera również porwały graczy tak mocno, jak opisane Grapples Galore.

