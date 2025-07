Prawie jak za darmo. 50 gier do 5 złotych w wersji na Steam

Szukacie gier, które kosztują mniej niż paczka chipsów, a potrafią wciągnąć na długie godziny? Mamy coś, co powinno Was zainteresować: tanie gry w wersji na Steam poniżej 5 złotych!

Jeżeli budżet nie rozpieszcza – co w tych czasach, nie oszukujmy się, ale nie jest czymś nadzwyczajnym – ale mimo tego macie ochotę na coś nowego do ogrania, to lepiej trafić nie mogliście. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie produkcji, których ceny spadły wręcz do absolutnego minimum.

O ile mówi się, że są to dosłownie grosze, tak w praktyce mowa o tytułach, za które nie zapłacicie więcej niż 5 złotych. Więc, tak czy inaczej, mowa tutaj o bardzo tanich produkcjach. Wśród nich znajdziecie zarówno kultowe indyki, jak i zaskakująco dobre perełki, o których mało kto słyszał, a które zdecydowanie warto poznać. Jest to więc doskonała okazja na uzupełnienie biblioteki bez uszczerbku dla portfela. Zwłaszcza że wiele z tych gier oferuje zarówno naprawdę solidną jakość, jak również ciekawe pomysły.

Zaznaczamy, że wszystkie klucze pochodzą ze wspomnianego sklepu Instant Gaming, który został przez nas sprawdzony. Możecie w nim dokonać wygodnej płatności np. BLIK-iem, a kod dostajecie od razu. Nie musicie przeglądać tysięcy różnych ofert ani też polować na opłacalne okazje – zrobiliśmy to za Was. Już nie przedłużając, zapraszamy do najnowszego zestawienia gier w wersji na Steam za mniej niż 5 złotych.

