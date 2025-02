Porażka AI? Stworzyli sprzęt za 700 USD, każdy przestał działać

Gadżet AI idzie na śmietnik historii

Rozwój AI powoduje, że wiele firm decyduje się na tworzenie nietuzinkowych projektów, nie zawsze jednak z sensem i pomyślunkiem. Możemy odnieść wrażenie, że coraz częściej chodzi o wzbudzenie zainteresowania inwestorów, a nie zaś faktyczną próbę zrewolucjonizowania czegoś. Okazuje się, że czymś takim popisała się w ubiegłym roku firma Humane. Zapowiedziała bowiem urządzenie, które niczym gadżet z filmów sci-fi miało znać odpowiedzi na wszystkie nasze pytania.

Coś, co zastąpi nasz telefon, udzieli porad, odpowiedzi i będziemy mogli mieć to zawsze przy sobie – tak zapowiadano AI Pin. Mały sprzęt przypominał futurystyczne urządzenie i kosztował krocie, bo aż 700 dolarów amerykańskich. Szybko okazało się jednak, że z tymi odpowiedziami to bywa różnie. Jeżeli już działa, to ma problemy z jakością, a często po prostu nie radzi sobie z powierzanymi mu zadaniami. Teraz do tego wszystkiego dochodzi fakt, że urządzenie zostanie… wyłączone.

Jeszcze w ubiegłym roku wielu klientów zwracało swoje urządzenia po zakupie, bo te kompletnie nie spełniały ich oczekiwań. Potem przyszedł czas na obniżkę ceny, a teraz nadchodzi całkowite wyłączenie wsparcia.

18 lutego Humane ogłosiło, że większość firmy zostało przejęte przez HP. Już niedługo, bo 28 lutego wszystkie urządzenia przestaną działać. Jeżeli ktoś kupił to „cacuszko” w ciągu ostatnich 90 dni, to może liczyć na zwrot pieniędzy. Jeżeli jednak macie je dłużej, to nie da rady odzyskać kasy. To by było na tyle z futurystycznej rewolucji.

Źródło: kotaku.com